【愛情熱話】與其「對他好」　不如變成「他好想要對你好」的女性

相信很多女性會希望自己喜歡的人注意到自己，所以會花很多心思在自己喜歡的人身上吧。但是，其實那樣會讓他很快就膩了你呢。對他來說，只要他的杯子空了你就會幫他注滿，他會很快就「飽足」了。那該怎麼做呢？其實很簡單。就是讓他的花心思在你身上就好了。任誰都不討厭自己會想花心思在的人吧。

正當化自己的行動（消除矛盾）的心理因素

這是根據有名的美國心理學者，利昂費斯廷格所倡導的「認知失調論」。有一個有名的伊索寓言，就是說「狐狸與酸葡萄」的故事。狐狸為了要吃長在樹上的葡萄，牠不停的往上跳。可是葡萄長太高了，牠怎麼努力都吃不到。狐狸生氣了，說「反正那個葡萄很酸，不好吃」，把牠吃不到的行為正當化。

本來應該是很想要的東西，但是事實上是你得不到。把得不到的責任都歸罪於別人或是情形。在愛情中，「反正我本來就沒那麼喜歡他的」等等，把被甩掉的事實隱藏起來。讓我們來看看其他的戀愛情形。

假設有一位女性，一直請一位對她沒特別意思的男性幫她做一些小事。因為沒什麼困難，所以這位男性沒有多想就幫她了。幾次下來，這位男性會為了把「自己很忙，卻還是幫忙她」的事實正當化，所以會產生「我可能對她有興趣呢」的想法。

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如何引起這種矛盾呢？

如上述般，可以先從「簡單的事情」來麻煩他。只要是對他不會有負擔的小事都可以哦。漸漸的，讓他也習慣「什麼事交給你就沒錯了！」，他也會自然的接下你給他的任務，之後就是他自己會把自己的行為正當化了。

你可以先開始對他好，花心思在他身上。如果他有表示謝意的話，那就滿心歡喜的接受。大多數會花心思在別人身上的女性，對於對方的「回禮」會容易拒絕，任務「這沒什麼大不了的」。但是其實這是不對的。你應該給他一些機會為你做些事情的。這樣他也會開始認為「我為什麼要對她回禮呢？」然後開始正當化他的行為：可能是因為他對你有意思呢。

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注意事項是

請他幫忙時，如果太過分的要求或是太頻繁的話，他有可能會認為「我沒有必要如此幫你啊」而生氣呢。還有人則可能認為「我已經幫你很多了」而希望你有些回應（回禮等等）。如果他只是開玩笑，還是一直幫你，而且你們的關係也有進步的話，那就沒關係。但是如果他是真心的話，就是該停止的時候了。重要的是要讓他注意到「他會在不知不覺中幫你」就會開始他自己的「行為正當化」了。

男性會由於自己幫助了某人，或是自己讓某人開心的事實而感到滿足。所以當你請他幫忙後，別忘了要對他回以微笑以及感謝他哦。即使他之前有點生氣或是感覺你很麻煩，也都會煙消雲散了。當他不再生氣時，他也會想「為什麼我不生氣了呢？」而導向「認知失調論」哦。

對喜歡的人花心思不是不好，也是一種方式。但是如果這招沒用時，或是心思不太細膩的話，讓他對你好也是讓他喜歡上你的方式哦。兩種方法都會讓你們更接近的。

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