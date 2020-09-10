【愛情熱話】當你刪除或封鎖一個人的時候　代表你仍未真正放下他

你有沒有在聊天軟體聯絡人中刪過這樣一個人，一個陪你聊天聊過成百上千次的人。那時候你們總是聊到深夜，說了要睡覺可誰也不願意放下手機，你一句晚安，他一句晚安，可隔一會兒你就又因為他說的話在被窩裡樂得哈哈大笑了。那時候你覺得，能夠遇見一個這樣陪你聊天的人真的太好了，但你沒有想到的是，無論曾經多麼親密的人，都有可能突然變成陌生人。

你忘了是從什麼時候起，你們的關係變得冷淡了，你說的話他再也不願意和你聊下去了，你的那些小喜好和小情緒，他也不是那麼在乎了。他發訊息給你的時候你是秒回，你發訊息給他的時候他像是銷聲匿跡了一般，你只好在等他回覆的時候，一遍遍看以前你們兩人的幾百頁聊天記錄，然後心裡默默委屈：「你到底什麼時候，才來找我說話啊？」

再往後的一段時間，你不找他，他也不會找你了，你想你是真的失望了，那個曾經讓你滿心歡喜的人正一點一點踩踏你的自尊，於是你開始想，是不是從一開始就是自己想多了：「也許他不喜歡我吧，他只是想找個人聊天解悶罷了。」

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以前我聽別人說過，真正放下一個人，並不會將他從自己的聯絡人列表中刪掉，也不會將其封鎖，因為你再也不會在意他了，你不會再關心他說過的話，不在意他的情緒，也不會想要假裝偶遇到他，但是有時候，真的不是放下放不下的問題，就連他在你的好友列表中，你都會覺得特別煩。

過去你們兩人可以從早餐聊到銀河系，現在連晚安都懶得說了，這種反差，真的讓人感到難以言表的難過。那些過去兩人講的最投機的笑話，哪怕是放在現在看，你也會忍不住大笑起來，可是笑得越大聲，對現在的你來說越是殘忍，於是你悄悄地刪掉了你們那幾百頁的聊天記錄，無論好的壞的，你把全部都毫不留情地刪除了，因為你再也不想受到傷害了。

你想忘記那段開心的時光，而你可能不知道的是，他早就把關於你的一切刪除得一乾二淨了，甚至不帶一丁點的猶豫，那你還是選擇刪掉他吧，無論兩個人是相處過三天還是三年，就像《體面》那首歌裡寫的一樣：我愛過你，俐落乾脆。再見，不負遇見。

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熬夜和想他，都戒了吧

現在越來越多的人習慣熬夜了，有些人也說不上來這是為什麼。可能是神經衰弱，也可能是有心事，也有很多人是沒等到喜歡的那個人的一句晚安。有人說，每一個晚睡的人，心裡都有一個想要聊天的對象。你不一定會經常找他聊天，但你知道他也很晚才睡。你看到他發動態貼文了，給別人按讚了，你明明知道他現在還在滑手機、看電影，但你就是不敢給他發訊息，只是盯著他的頭貼猶豫很久很久。

有人給你按讚，找你聊天，但你一個都不想搭理，只是回覆他們說自己就要睡了，然後禮貌性地說一句晚安，因為你只想跟他一個人聊天，而他卻對此一無所知。慢慢地，你開始覺得，自己之所以熬夜，是因為已經習慣了和他聊天到深夜，可後來因為種種原因，他再也沒有找過你了，明明那個時候聊得火熱，但在現在看來，好像什麼都沒有發生過。

你好幾次編輯了一大段的訊息，想告訴他你想他了，可是你猶豫了好久又刪掉了。跟他說話需要莫大的勇氣，你害怕他覺得你太主動，所以你在等他主動找你說話。你以前聽別人講過的，男生喜歡一個人都是很直接的，如果他喜歡你，他一定會找你聊天，但他沒有，你也知道理由。到後來你嚥下了所有的心裡話，把想說的重點詞彙都刪掉，只留下一句：「你在幹嘛？」

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你有時候會覺得自己很矯情，明明把對方擺在自己心裡那麼重要的位置，卻被對方忽冷忽熱地對待。你有時候很生氣，想說，他憑什麼啊，但最後卻又還是把自己不滿的情緒悄悄隱藏起來。這種感覺真的很讓人窒息，卻又找不到有什麼解決的辦法，只能自己一個人默默地熬夜。

說真的，千萬不要在深夜跟喜歡的人聊天，因為人在晚上的時候總會變得感性和脆弱，那些不切實際的想法總會在你心底裡瘋狂且肆意地生長。所以每到夜裡，你可能會情緒化地發出很多讓你後悔的訊息，到了第二天，自己翻翻聊天記錄，只會尷尬到想鑽進地洞。

我聽一個頗有經歷的朋友說過一個如何讓生活變得美好的訣竅：控制自己的情緒，不要找他聊天，好好睡覺，像一頭冬眠的熊。你可以試試看，把熬夜和他都戒了，關上手機早點睡，過幾天，你會發現這個世界並不是非他不可。

原文出處／高寶文學《世界欠我一個你》 作者／小館長

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：真正放下一個人的時候，你並不會刪除或封鎖他，也不會在意他的情緒，從此再見不負遇見】