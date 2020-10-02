可不可以你也剛好喜歡我｜愛情最卑微的請求？　細味十句夭心台詞

台灣校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》改編自台灣暢銷作家肆一同名散文，電影由台灣新人主演。電影圍繞校園青春愛情故事，將散文的精髓融合在這部作品，不如就來細味以下10大電影金句，讓大家再次感受一下清澀愛情的溫度。

電影由台灣新晉導演簡學彬執導，改編自台灣治療癒系暢銷作家肆一的同名散文。（《可不可以，你也剛好喜歡我》電影劇照）

《可不可以，你也剛好喜歡我》由台灣新晉導演簡學彬執導，改編自台灣治療癒系暢銷作家肆一的同名散文。故事講述田筱湘（陳妤 飾）是個熱愛肆一散文及塔羅牌算命的女孩，但內心深處，她還有另一個摰愛，就是青梅竹馬的李助豪（曹佑寧 飾）。

田筱湘正準備要向青梅竹馬的李助豪（曹佑寧 飾）告白時，竟發現李助豪竟先向校花網紅，也是她的好友宋依靜（林映唯 飾）表白了。

《可不可以，你也剛好喜歡我》改編自作家肆一的散文，講述一段三角愛情校園戀情，電影裡有不少令夭心的金句。（劇照）

校花宋依靜對李助豪開了交往條件，她要求李助豪展現追求誠意的任務，就是必需促成3對絕緣的男女展開戀情。包括：冰山美人的美術老師史東與暗戀她多年的健身房老闆劉志晾，還有全校最討人厭的怪妹阿余，她病態般的不停向校草羅丹尼公開示愛，以及黑社會大姊頭御姊竟然看上了哲學系的阿山，要讓這3對神組合交往，簡直是MISSION IMPOSSIBLE。田筱湘一邊看著自己的初戀幻想破滅，但又不忍心看到喜歡的人難過，懷著複雜心情半推半就下同意幫忙。

校花宋依靜對李助豪開了交往條件，她要求李助豪展現追求誠意的任務，就是必需促成3對絕緣的男女展開戀情。（《可不可以，你也剛好喜歡我》劇照）

10句最篤中心靡的電影語錄



電影將散文的精髓加入校園青春愛情故事，療癒系作家肆一以獨特溫暖的文字，對愛情的獨到見解，受到很多讀者的喜愛。肆一不覺得愛情是生命的唯一，但認為，有愛，生活會更有滋味，在愛情路上看到的都是自己的投射。以下10句電影語錄，讓大家重溫愛情路上悸然心動的感覺，感受愛與被愛的勇氣。

點撃即睇十大電影金句：

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最夭心的一句 埋下電影重要的伏線



以上10句電影台詞，相信不少都能篤中觀眾的心靡，但講到最夭心的一句或許就要數到《可不可以，你也剛好喜歡我》尾段，一句「祝好」最令觀眾深刻。

作家肆一本身都有在電影中客串幾幕，在戲中出席新書簽名會、做電台主持等，但原來男主角助豪其實也私下聯絡了肆一，與他分享自己和筱湘的故事，更啟發了肆一寫了《可不可以，你也剛好喜歡我》的新書。

男主角助豪其實也私下聯絡了肆一，與他分享自己和筱湘的故事，更啟發了肆一寫了《可不可以，你也剛好喜歡我》的新書。（《可不可以，你也剛好喜歡我》電影劇照）

肆一心底裡希望二人能開花結果，在新書的每章都以「祝好」（諧音：助豪）作結，祝福男女主角，也成就了最後的告白。所以，這句「祝好」雖然只有兩個字，但卻非常有意義，相信也會是觀眾最深刻的一句電影台詞。