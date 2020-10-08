四大生肖正財+偏財大爆發！屬兔升職加人工　屬馬2020賺足全年

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台灣星相學會副理事長小孟老師提醒，有四個生肖正財運、偏財運都相當旺，十月十號後錢財滾滾來，近期可以好好把握機會。
根據《三立新聞網》報導，小孟老師分析如下：（點圖放大↓↓↓）
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第四名：屬雞
十月十號工作運佳，容易有加薪機會，另外偏財運也不錯，找三五好友打麻將摸個幾圈，相信會有不錯的表現。
第三名：屬猴
如果之前有轉換跑道的想法，現在不僅是最佳時機，還會愈轉愈好，獲得更佳待遇；若是創業者，努力將得到回報，即便是擴編、投入更多資金，看似花了更多錢，但長遠而言將帶動整體財運。
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第二名：屬兔
十月十號後可能將錢用於創業、銷售等方面，累積的人脈將發揮作用，加上資源到位，有機會為事業開拓康莊大道。若不打算創業，屬兔的朋友也可能得到加薪升遷的機會。
第一名：屬馬
正財運、偏財運爆表！延續上半年荷包滿滿的感覺，十月十號後正財運依舊旺盛，偏財運部分會有他人餽贈、遺產、金融產品獲利，但若能憑藉自身智慧和他人資助，將會有更多的收穫。
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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】
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