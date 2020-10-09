【素食】一次過學整紅青白純素意式醬汁　腰果代替忌廉不失香滑

撰文：喬納森
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意式醬汁大致可分為紅醬、青醬及白醬，用來煮意粉、燉飯及披薩等多種料理都非常適合，YouTube頻道「找蔬食Traveggo」便介紹製作素食版意式醬的簡單方法。
自家製意式醬汁天然又健康，可用來煮不用菜式，是廚房看門口必備之選。（影片截圖）
素食情侶Hao和Yang以推廣素食為己任，今次他們示範了3款醬汁：
純素紅醬
蕃茄 1個
蘑菇 3-4粒
西芹 1-2條
紅蘿蔔 約1/4條
茄膏 4-5湯匙
橄欖油 適量
高湯／水 200毫升
義式香料 1湯匙
黑胡椒 1小匙
鹽 1小匙
將材料切碎，炒至軟身，加入茄膏及調味料，然後加水或高湯煮20分鐘即成，放入密封罐中，冷藏可保存1星期，冷凍可放1個月。
純素青醬
九層塔葉 180克（去梗後的重量）
松子或烤過的果仁 100克
橄欖油 100毫升
檸檬汁 半個
黑胡椒 1小匙
鹽 1小匙
先將松子或果仁攪拌機打碎，加入九層塔葉及橄欖油加入再打，最後加入調味料即成，放入密封罐中，冷藏可保存1星期，冷凍可放1個月。
素食版白醬以腰果替代忌廉及麵粉，同樣可做到幼滑口感及充滿奶香的醬汁。（影片截圖）
純素白醬
腰果（需浸泡4-8小時） 100克
植物奶 120毫升
檸檬汁 半個
營養酵母 1湯匙
黑胡椒 1小匙
鹽 1小匙
將浸泡過的腰果、植物奶、營養酵母及其他調味放入攪拌機，打磨至幼滑糊狀便可，放入密封罐中，冷藏可保存1星期，冷凍可放1個月。