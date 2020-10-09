【素食】一次過學整紅青白純素意式醬汁　腰果代替忌廉不失香滑

意式醬汁大致可分為紅醬、青醬及白醬，用來煮意粉、燉飯及披薩等多種料理都非常適合，YouTube頻道「找蔬食Traveggo」便介紹製作素食版意式醬的簡單方法。

自家製意式醬汁天然又健康，可用來煮不用菜式，是廚房看門口必備之選。（影片截圖）

素食情侶Hao和Yang以推廣素食為己任，今次他們示範了3款醬汁：

純素紅醬

蕃茄 1個

蘑菇 3-4粒

西芹 1-2條

紅蘿蔔 約1/4條

茄膏 4-5湯匙

橄欖油 適量

高湯／水 200毫升

義式香料 1湯匙

黑胡椒 1小匙

鹽 1小匙

將材料切碎，炒至軟身，加入茄膏及調味料，然後加水或高湯煮20分鐘即成，放入密封罐中，冷藏可保存1星期，冷凍可放1個月。

純素青醬

九層塔葉 180克（去梗後的重量）

松子或烤過的果仁 100克

橄欖油 100毫升

檸檬汁 半個

黑胡椒 1小匙

鹽 1小匙

先將松子或果仁攪拌機打碎，加入九層塔葉及橄欖油加入再打，最後加入調味料即成，放入密封罐中，冷藏可保存1星期，冷凍可放1個月。

素食版白醬以腰果替代忌廉及麵粉，同樣可做到幼滑口感及充滿奶香的醬汁。（影片截圖）

純素白醬

腰果（需浸泡4-8小時） 100克

植物奶 120毫升

檸檬汁 半個

營養酵母 1湯匙

黑胡椒 1小匙

鹽 1小匙

將浸泡過的腰果、植物奶、營養酵母及其他調味放入攪拌機，打磨至幼滑糊狀便可，放入密封罐中，冷藏可保存1星期，冷凍可放1個月。