七夕拜月老前必需知道的3件事！許願要學識還願　2021脫單話咁易

相信許多女生都有拜月老的習慣，看了網路上大大小小的拜月老tips是否也曾經搞混過呢？沒關係今天妞編輯特別邀請到「台灣問神達人 王崇禮老師」實地教大家到底該如何拜月老，以下3步驟請牢牢jot down notes！



覓得好姻緣後一定要要做這件事！點圖放大看七夕拜月老前必需知道的3件事👇👇👇

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

相關圖輯：七夕行好運生肖Top4 屬蛇穿紅衫易收穫愛情、這屬相有轉工機遇？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

相關圖輯：七夕情人節│加速脫單有辦法 簡易4招讓你催旺桃花、利好人緣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

一、先問時間點

面對月下老人首先當然是先報上名字：「信女XXX出生於農曆X月X號，目前居住地是......，今天來跟月老求個姻緣。」名字報完後直接詢問「姻緣出現的時間點」，例如：「信女何時有姻緣？是今年上半年嗎？」若沒有結果則繼續問「所以是下半年？」還是沒有結果就再詢問明年上、下半年。

二、抽籤分析個性

若是第一步驟到最後是兩年都沒結果，就可以直接詢問：「難道不是時間問題，是祢要給我籤詩指示嗎？」通常到這個階段就會得到三個聖筊了！因為「月老不是不給你姻緣，是你某方面需要改善」。老師說：「很多時候大家的擇偶條件都太高，有時候月老其實也很傷腦筋呢！」

案例1：A女照著以上順序求得了一支籤詩：「雲開月出見分明，不須進退問前程，婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成。」背後歷史故事是：漢朝皇帝選民間女子入宮，王昭君因為不想賄賂畫師毛延壽而被故意點痣，因此被皇上打入冷宮。套用在姻緣上的解法就是「你的個性太過直接，而且不願為現實妥協，如果不好好改變性格，我就算牽了姻緣也是會被你嚇跑！」

案例2：B女照著網路上的「拜月老方式」，列出眾多條件祈求月老賞賜一個理想中的姻緣給她，卻怎麼求也求不到三個聖筊，在詢問月老是否有別的指示要給她時，她獲得一支籤詩：「富貴由命天註定，心高必然誤君期，不然且回依舊路，雲開月出自分明。」結果月老的意思是：「請你把眼光降低一些些，不要著急，因為我在人海之中尋覓你的理想型也要花一點時間，這段期間請你先多多充實自己！」所以不是許了願月老就有義務要幫你實現，提出條件前記得要先審視自己呦！

三、有許願就要還願

最後應該有很多妞妞會好奇「拜拜完」到底要不要還願，老師分析：「還願跟表示感謝是兩回事，有許願才必須還願。」例如：在我充實自己的同時，希望可以讓我遇見一個三觀跟我合拍的對象，若達成的話會以＿表示感謝（鮮花、甜食、香油錢等等），這種才叫還願。如果只是月老賜籤給方向的話，你可以為了表示感恩而買供品回廟裡叩謝祂，老師表示：「感謝其實不強求，是看個人！」

以上3步驟看完是不是跟妞編輯一樣很震驚呢？其實大部分的人都以為拿了紅線就可以走了，殊不知自己可能還有許多方面需要改善，才能遇見更好的人，老師其實是想告訴大家「月老可能有很多話想告訴你，結果你拿了紅線就走了」！老師最後也開玩笑地說：「如果沒有做到自我改善，就算拿10條紅線也不見得有幫助啦！」

台灣問神達人 王崇禮老師

畢業於美國明尼蘇達聖瑪莉大學教育行政博士，現任樹德科技大學通識教育學院暨行銷管理系副教授，也是屏東萬巒宗天宮的創辦人，白天在大學教書，晚上變身為神明助手，幫人問事至今逾二十年。目前著作有《神啊！我要怎麼問你問題？》、《神明所教的60甲子籤詩解籤訣竅》、《解夢經典》等10本作品。



延伸閱讀：

「台南4大月老廟」各司其職！愛情產業鍊最佳拜法教學守則，討個男友好過情人節

想知道男友可不可以嫁？羅蘭：「先打翻食物在車上」！日本第一男公關的開車名言

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】