絕世乖孫│行2800公里探嫲嫲　11歲男童返回意大利續為難民籌款

新冠肺炎疫情影響全球多個月，國際航班幾乎停飛，但意大利11歲男童考克斯（Romeo Cox）因太想念獨居英國的嫲嫲，在父親陪同下花93天，從西西里島的巴勒莫（Palermo）步行近2800公里到英國，途經4個國家，最終在本月初與嫲嫲團聚，畫面感動大批網民，並響應考克斯為難民組織發起的眾籌活動。現時考克斯已返回意大利，繼續四出受訪，希望籌得更多善款，補助難民兒童的教育資源。

意大利11歲男童考克斯（Romeo Cox）在父親陪同下，從意大利走到英國探望嫲嫲。（Romeo Cox Ig）

考克斯的爸爸是英國人，媽媽則是意大利人，一家去年從英國搬到意大利居住，77歲嫲嫲則獨居英國牛津郡威特尼（Witney），由於近月國際航班停飛，嫲孫已超過1年未見面。考克斯向家人提出徒步去英國的想法，卻被父親拒絕不下50次；幸好兩父子最後達成共識，在父親陪同和共同計劃之下，順利於6月20日起行。

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近2800公里的旅程，考克斯與父親走過意大利、瑞士、法國和英國，途中也遇到驚險場面，除經常迷路、腳磨出水泡等，還碰過兇惡野狗襲擊。考克斯受訪時坦言，「（我們）有次不小心在蜂巢底下睡覺，甚至走到腳磨出血，也未曾想過放棄」，又指路上一直想念嫲嫲，感覺2人關係更加親近，「我超過1年未與嫲嫲碰面，她在封城時都只能孤單一人，我已急不及待給她擁抱」。

這對父子在93天的路途中有八成時間步行，亦曾以帆船和單車代步，終於在9月21日抵達倫敦，完成2星期隔離後前往嫲嫲住所。影片中，嫲嫲在家門前迎接，考克斯看見心愛的嫲嫲後難掩興奮心情，跑步上前緊緊相擁。

嫲嫲在門口迎接乖孫，2人緊緊相擁。（Ig影片截圖）

考克斯的「步行探親」計畫引起外界關注，他同時為難民組織「Refugee Education Across Conflicts Trust」發起網上眾籌，至今籌得15,825英鎊（約16萬港元），但仍未達目標金額18,000英鎊（約18.2萬港元）。他目前已返回意大利，繼續宣傳眾籌計畫，更在Instagram上傳與難民朋友Randolph的合照。

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