北美浣熊「偷渡」去越南　藏貨櫃35日狂食急凍食品　員工開門崩潰

動物也偷渡？越南有動保組織分享爆笑又可愛的事件，表示有隻浣熊竟然從北美「偷渡」到當地！該頭浣熊相信在北美地區竄入準備運送的急凍貨中櫃內，匿藏35天才抵達越南，貨櫃內極低溫，浣熊無法脫出，只能靠進食櫃內的食品維生，結果食品公司的員工一開門就被浣熊攻擊，最終通知動保人員把浣熊接走，牠現時已安置在動物園內。

有隻北美浣熊意外走進正要準備運送的急凍貨櫃，由北美「偷渡」至越南。（Education for Nature@facebook圖片）

越南非政府野生動物保護組織Education for Nature（下稱ENV）近日於facebook專頁發文，指接獲西貢食品公司（Saigon Food Corporation）的員工求助，表示打開貨櫃期間被1隻躲藏在櫃內的浣熊攻擊。

ENV的動保人員其後發現，原來浣熊由北美「偷渡」到當地，並在至少零下18度的貨櫃內渡過了35天的冰凍生活，其間不斷吃食物維生，幾乎把櫃內的急凍食品也吃光。

事後浣熊被送至西貢動植物園安置，園區動物部門負責人麥卡克（Mai Khac Trung Truc）指，因為浣熊在低溫環境逗留了一段長時間，因此要先把牠安置在溫差相近的環境中，讓牠逐漸適應較溫暖的環境，穩定後才移至大型並設人工洞穴的籠內。

麥卡克解釋現時浣熊已移到園內的大籠，每天更可進食1公斤的牛雞混合肉，情況穩定。（Education for Nature@facebook圖片）

麥卡克笑言「這是動物園第一次收到來自北美的浣熊」，又解釋現時浣熊已移到該大籠，每天更可進食1公斤的牛雞混合肉，情況穩定。

（Education for Nature@facebook）

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