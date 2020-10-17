【裝修實例】沙田勵城花園390呎2房　50萬營造和諧北歐簡約風

文：裝修佬 【沙田／勵城花園／私樓】現在新樓盤一般樓底比較高，很多人會建造小閣樓來盡用空間。今次單位同樣樓底較高，設計師又會如用善用這優點呢？今日裝修佬帶大家參觀沙田勵城花園簡約北歐風室內設計風格的400呎單位啦！

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基本資料：

沙田勵城花園／390呎／2廳2房／工程費用約50萬／２大人

戶主喜愛北歐風格，希望家居能簡約舒適。設計師因此選用了淺色系為主調，令整個單位感覺和諧舒適和光亮。同時以白木色配襯金屬黑（如雪櫃、窗框、手抽），型格而有規律。

由於戶主喜愛北歐的簡約舒適風格，設計師因而選用淺色系為主調，令單位感覺和諧舒適和光亮。（裝修佬提供）

客飯廳設計

設計師為了令單位的空間感同實用性增加，把原則廚房和廁所作少許改動，建造成開放式廚房連客飯廳，加強空間感，户主就算有一大班屋企人和朋友聚會仍沒有問題。

從玄關開始以淺木色牆身一路伸延到開放式廚房下方廚櫃，上半廚櫃則以白色為主，淺木與白色平衡地各佔客飯廳一半色調。牆的另一邊以白色麵包磚鋪設，與客廳白色牆身無縫接軌，形成流暢的視覺伸延的效果。

客廳位置除了白色牆，電視後的水泥特色牆和直對面的粉藍色梳化背牆相映成趣，兩種氛圍和諧共存。

由於本單位樓底較高，設計師善用高樓底的優點，以吊燈、吊扇營造空間立體感，同時為空間帶來悠閑簡約的感覺。

玄關走廊天花加設了天花燈，再用淺木色木條模仿木屋橫樑，有如外國渡假屋半透明天花走廊，感受著陽光從天花滲進室內。另一方面，客廳的木百葉簾有同一樣的效果，兩者自然光互相呼應，給人舒適的採光感覺。

睡房與工作室設計

因應單位偏高的樓底，於睡房與書房訂製深木色地台，提升房間的儲物空間。兩個房間同樣以木色和白色為主調，保持全單位的風格整體性。

書房利用窗台位置製造了工作台，配合簡易手動調光的班馬簾，工作時隨時調節適合光度。另外書桌旁加設了與櫃身顏色相近的水松板，用作張貼業主二人回憶照片。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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