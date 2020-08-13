【裝修實例】大埔太湖花園355呎2房　40萬建日系木元素和諧空間

文：裝修佬 木材是室內設計體現大自然感覺不可或缺的元素。要有自然舒適的家居，簡約風也是不錯的選擇。若兩者混搭起來會帶出怎樣的效果？今日裝修佬帶大家參觀大埔太湖花園的300呎木元素簡約家居！

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基本資料：

大埔太湖花園／355呎／2房1廳改成1房1廳／工程費用約40萬／居住人數1大人

業主一人居住，要求簡約風格，期望能令家居空間四正舒適。因此設計師便以業主熱愛日本的喜好，設計日式和室睡房，並用柔和的木元素設計全屋，希望能把自然和諧的風味帶入家居。

單位採用了不同顏色的木材作堆疊，層次感不會令家居過於沉悶。（裝修佬提供）

木元素融入家居 打破眼鏡房缺陷

木元素豐富的單位採用了不同顏色的木材作堆疊，層次感不會令家居過於沉悶。另一方面設計師為了能營造和式氣氛，多選擇黃tone色感強烈一點的木材，便會有親切且和諧的感覺。

單位原則屬「眼鏡房」，因業主只有一人居住，所以設計師則安排把兩房打通，建成一間包含工作領域的大睡房，空間變得更實用，也沒有了客廳不利擺放傢俬的眼鏡房缺陷。

木樹紋特色牆 仿日式和紙趟門兼耐用

業主要求單位要有一個eye catching的地方，而設計師則把這位置放在隔開廳和睡房中間的趟門和背牆上。這個梳化背牆由木與磨砂玻璃組成，設計師選用了一個視覺效果與和紙相近的磨砂玻璃，模擬和紙趟門的效果，同時半透明的玻璃可以把睡房窗的自然光引入客廳。

至於這背牆的花紋採用了樹木的紋路，營造自然的感覺，同時條紋的走向不同，亦不會過於花巧，令人的視線有新鮮感同時不會感到混亂。

玄關玻璃櫃展示珍藏 半電視牆結合側櫃俐落寬敞

客廳位置亦因業主一人居住而有特別的改動，業主不需要一張正式的飯桌，因此騰出來的玄關位置改成一個半開放空間用作儲物及展示珍藏。曲尺櫃延伸至客廳位置，利用曲尺櫃的櫃側建造了一個置物架，替代電視機底的電視機櫃，令空間視覺更俐落更寬敞。

另外玻璃展示櫃設置在上方，由於這儲物位置使用半開放空間設計，坐在客廳梳化抬頭便能欣賞到自己的收藏品。

心思木框窗台 U形窗台變恬靜休憩位

除了特色牆之外，設計師在單位中三個窗台也花了不少心思。單位三個窗口分別客廳一個，睡房兩個，三個窗均為U型窗。由於業主希望使用捲簾，但U形窗若要安裝捲簾則要三個方位都加設，十分累贅，因此設計師利用木材圍邊，遮蓋左右兩邊窗口，U型窗搖身一變成了自然風味重的小窗台。

塌塌米蓆紋和式地台寢室 工作休息二合一

睡房全房加設了地台，增加儲物空間。另一方面，為了增加日式感覺，設計師親手於地台上鋪設了蓆紋膠地板，營造出日式塌塌米的效果。

被打通的睡房空間極寬敞，分為工作、更衣區域及休息區域。兩方都有各自的窗口讓陽光能滲進室內，睡床旁邊的窗台除了加了軟墊能作休憩之外，也加設了木掛衣杆，方便業主掛衣。

而窗簾則選用了帶有木紋的斑馬簾（調光捲簾），一簾結合捲簾「遮光」及百葉簾「調光」的優點，同時木紋能配合整體家居的風格。

由於房間以木與白色為主調，設計師不希望破壞這平衡同時想牆身能加添一些特色，便利用磚紋牆紙在床頭的背牆建造一幅純白特色牆，細看會發現自然紋路質感，從細節中體現精緻。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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