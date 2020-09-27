裝修實例｜愉景灣海澄湖畔440呎1房1廳　30萬打造異國渡假村風格

文：裝修佬 【愉景灣/海澄湖畔/440呎】香港人愛旅行，如果能把異國風情帶回家中就更好，但怎樣可以把異國風情的華麗融入家居室內設計，而不會有亂七八糟的感覺？今日裝修佬帶大家參觀的愉景灣海澄湖畔440呎單位，把簡約風和異國風混搭於裝修之中，營造出與別不同的舒適效果！

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基本資料：

愉景灣海澄湖畔／440呎／1廳1房／工程費用約30萬／居住人數2大人

愉景灣環境寧靜優雅，今次的單位設計風格，可以形容為簡約中帶點頑皮。全屋以純白色作主色，在不同的位置加入其他顏色作配搭，帶出戶主不沉悶頑皮的性格。

開放式廚房同樣以白色為主調，令客廳空間感大增。（裝修佬提供）

客廳設計

純白牆身與深木色地板帶出柔和沉穩的氛圍，同時白色牆身可以提升家居明亮度，陽光從落地玻璃窗及米白窗簾滲入室內，配搭米白梳化，白色花紋地毯。民族風花紋配套的沉木色圓桌子電視櫃，帶出了異國美感。

廚房設計

開放式廚房除了增加整體空間感，還配合客廳，同樣以白色為主調，上下廚櫃均採用白色，型格黑色鋅盤下方的櫃門更用藤具常見的斜格紋，有如亞熱帶地區渡假屋的設計。

另一方面，大廳及廚房採用花線拼上金色的手抽為白色的櫃體加添一份優雅的感覺，令整體素色中帶出不平凡。

走廊設計

家中每個角落總帶來驚喜卻不失和諧感覺，走廊門框使用了希臘風常見的弧型門框。而走廊盡頭深灰色的特色牆紙，而圖案令觀賞的人有錯覺，把空間感無限延長。加上走廊異國風情濃厚的吊燈散發出充滿情調的昏黃燈光，更有置身異國渡假村的感覺。

睡房設計

進入這單位的睡房，完全像走入了渡假酒店。深木色衣櫃衝破了客廳保持深色在下方的格式，把沉穩的感覺帶到全個睡房。衣櫃百葉門與泰國風情的吊扇燈同樣是渡假酒店必備設計。

另外，睡房點睛位就是床頭的特色牆，使用藝術感十足的牆紙，為沉靜的房間增添活力，更像酒店常有的設計。

浴室設計

浴室也是單位一大特色。首先浴室使用了兩種風格大不同的磁磚，復古感重的黑白紋地磚，配搭圖案不一的優雅嫩綠牆磚，兩種風格碰撞，產生出一種時尚感。而浴缸則選用了不貼牆碗型的純白浴缸，加上金色龍頭更顯優雅。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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