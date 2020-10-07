【裝修實例】屯門欣田邨350呎2房　25萬豪裝公屋都變日系溫馨部屋

文：裝修佬 【屯門/欣田邨/公屋】香港人住公屋總會覺得多種限制，所以很少人花心思裝修家居。今次裝修佬帶大家參觀的屯門欣田邨單位，把公屋改裝成輕日式溫馨簡約風格，在限制中加入美觀室內設計，令公屋煥然一新，更有特色！

↓↓↓ 點擊即睇公屋變身溫馨部屋！↓↓↓

基本資料：

屯門欣田邨／350呎／1廳1房+1半開放房／工程費用約25萬／居住人數2大1小

今次單位業主由於長期在日本讀書，特別喜愛簡約的日式室內設計風格，希望能把家居改裝成日系風。設計師以原木和白色為單位主色調，配合少許灰色平衡觀感，營造出簡約舒適的氣氛。

貼牆的卡座椅，不阻礙餐桌移動外，更也打開可以儲物，前方配搭的黃色椅子點亮了整個空間。（裝修佬提供）

客廳設計

由於此款公屋單位間房方法受局限，很容易會引致客廳變成黑廳，黑廳沒有自然光難以營造日系質感，所以設計師利用玻璃趟門間房，引入自然光。

三重特色牆

客廳最大面積的牆身混合了三種特色。中間的電視背牆以清水泥牆作主題，為木色溫馨氣氛帶來特色，平衡家居觀感。左邊以木紋色條子暗門隱藏主人房房門，視覺上加闊了特色牆的長度。右邊玄關邊有一條淺木色的邊柱，以L型延伸成為電視櫃，加強視覺流暢感，可以把視覺延伸到屋內。

飯廳可移動餐桌

為了提高空間感，玄關對着的飯廳配搭純白高櫃，並加入鏡面提升空間感。另外，高櫃加入了可移動餐桌，平日不用膳時可以把桌子移至貼牆，廳和出入位空間就更大。

而貼牆的卡座椅，不阻礙餐桌移動外，更也打開可以儲物，前方配搭的黃色椅子點亮了整個空間。餐桌燈也選用了線條俐落的白色PH吊燈，增強時尚簡約感覺。

廚房設計

單位廚房僅有30餘呎，而女主人有不少電器需擺放在廚房內。設計師以疊高的方法把電器排列慳位，並採用直紋木色廚櫃配搭白色檯面增加柔和感。

不鏽鋼背牆

另一方面，設計師意外的選用了不鏽鋼物料作為廚櫃背牆。由於公屋廚房原有白磁磚不能改動，而設計師明白白磁磚不利經常煮食的戶主去清潔，便鋪上不鏽鋼面料，不單清潔便利，配上木色廚房反而增添了一點時尚感。

房間設計

單位間成兩房，分為主人房與小童房，兩房也使用地台增添日式感覺，同時增加儲物空間。兩個房間為了不會過於壓迫，牆身櫃全使用白色，令空間感覺更通透。

連結客廳的小童房間底層有一級通窿梯級用作區分領域，模彷日本古老木屋地下架空位置，戶主也可以用作儲物。隨着架空位置視線上去，再加一層地台正式進入房間領域，加設了書桌，借助地台與桌子的高度差距把地台化身為椅子。

兩房也使用了斑馬捲簾，輕易調節採光度，小童房的光線更可以滲入客廳，令客廳有柔和的自然光。

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

+ 2 + 2 + 2