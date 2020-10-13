手拉車載熟睡小孩遭路人罵「要睡不會回家睡？」　台媽神反擊獲讚

相信不少父母都認同，帶小朋友出街隨時如「打仗」般混亂，孩子一時愛周圍跑，一時卻「放晒電」。有台媽日前在網上分享帶着小孩外出的無奈遭遇，指一對情侶看到小孩在手拉車上睡覺後，突然冒出一句「要睡不會回家睡」，令她非常錯愕。大批網民支持台媽，表示該對情侶「一定沒生過小孩」，簡直不懂父母間疾苦。

台灣一對夫妻日前帶小朋友外出，但當孩子在手拉車上睡覺時，他們卻受身旁情侶的側目。（fb「爆怨公社」圖片）

該名台媽上周六（10日）在facebook群組「爆怨公社」發文，指當天帶着2個小孩到嘉年華遊玩，他們玩累後，便直接在手拉車上倒頭大睡，不久一對情侶注視他們的手拉車，男方更稱：「這是怎樣，要幹嘛，要睡不會回家睡，是要讓他們體驗生活嗎？」，讓樓主與丈夫聽後大感無奈。

台媽在文中怒斥，「小孩睡覺是幹你屁事，礙到你嗎？」，並形容小孩一旦想睡覺，便會變得很重，父母抱着也太辛苦，質疑說道：「最好你以後有小孩，只要小孩睡着都帶回家睡，睡飽再帶出來。」

陌生男子突然說道：「（小孩）要睡不會回家睡，是要讓他們體驗生活嗎？」，台媽聽後非常生氣。（《春嬌救志明》劇照）

帖文意外引起熱議，超過2.1萬人讚好，逾3700個留言，網民紛紛為樓主抱不平，「只有爸媽才能神懂推車的這項偉大發明」、「最好他以後別生小孩」、「吃飽太閒嗎？」；不少人看到相中的手拉車後大讚方便，認為自己也要入手，「這車很實用」、「這個推車超好用的」，詢問樓主在哪裏購買。

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