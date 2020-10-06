鄰居洗腦狂勸讓BB食素「長大才有佛性」　台媽崩潰：人生好難

吃素不殺身是好事，但吃素與否屬個人選擇，不應該強迫其他人遵從。一名台媽近日於網上分享崩潰育兒經歷，稱遇上奇葩鄰居阿姨，常常洗腦式勸告她讓兩名分別4歲及8個月大的孩子食素，更建議她帶兩孩讀經，讓他們長大後「有佛性」，令她不禁直呼：「人生真的好難！」

有台媽稱遇上奇葩鄰居，不時洗腦勸她讓兩名孩子食素，令她非常崩潰。（《BB來了》劇照）

傳統習俗博大精深，有時聽從長輩的話並無不妥，不過面對過分的要求，為人父母就要懂得「say no」。該名崩潰台媽早前於facebook群組「爆怨公社」分享，自言不排斥食素，不過卻討厭三姑六婆不時「提醒」她要讓兩名孩子食素，稱曾有鄰居不時洗腦式介紹食素的好處，常常「教導」她「孩子要食素才有佛性」，甚至建議她帶孩子去讀經等。

面對鄰居過分熱情的提醒，台媽坦言吃不消，直指以往居於隔壁的一名阿姨也是素食者，對方不但煮得一手好菜，更不會「強迫洗腦人家吃素」，故不禁問道：「吃肉的就沒佛性嗎？」她又指，嬰兒成長需要不同營養，強迫孩子食素或帶來反效果，「副食品全素的，到底要怎麼用呀？青菜和豆類循環嗎？」。

台媽直指討厭三姑六婆給她過多育兒意見，又質素強迫孩子食素或帶來反效果。（《BB來了》劇照）

帖文引來一眾家長熱烈討論，有人大讚台媽為孩子健康堅持己見，「身為現代人，與其強迫孩子吃素，不如教導他珍惜食物與尊重生命」、「不管媽媽怎麼做，都會有人下指導棋，耳朵關起來就對了」、「吃素沒有比較好啊，而且小孩還那麼小需要營養」。

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