浪卡襲港｜鐵騎士奇招防風　電單車縛床褥枕頭防撞防刮仲防花！

【浪卡／防風措施／電單車／26】浪卡突然襲港，不少人都連忙準備防風措施，一眾電單車友就最為緊張！網上流傳1張照片，可見1部泊在停車場的電單車，雖然已經「有瓦遮頭」，但車主還是做足準備，車身兩邊分別縛上用床褥及枕頭，估計希望保護電單車，做法引來網民熱烈討論！

網上流傳照片，可見1部電單車採取了十分誇張的防風措施！（網上圖片）

風暴突然來襲，車主們自然神經緊張，最怕愛車打風期間無辜中招受損，本身體積較細小的電單車影響更易當災。昨晚（12日）網上流傳1張照片，可見1部停泊在停車場並蓋上車冚的電單車，車身左右兩邊分別縛上1大張床褥及1個枕頭，防風措施相當誇張。

估計車主這樣做是希望在風暴下保護車輛，一來為電單車增加重量，減低跌車的可能性，二來即使不幸跌車，都可以加一重保護，避免傷車。帖文引來網民熱烈回應，留下不少意見：

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