電單車學神深水埗行人路駕駛　貼住行人過馬路　網民：有牌仲得了

【電單車學神/鐵騎/行人路】電單車靈活方便，但駕駛時需要更加小心，特別是學車期間！最近有網民分享短片，可見一名掛上學牌的電單車司機在行人路及過路處上行駛，十分危險，引起一眾網民狠批。根據運輸署《道路使用者守則》，電單車不可以於行人路等道路上行駛，過去亦有不少人因為在行人路上駕駛電單車而被控不小心駕駛。

電單車學神在行人路及過路處行駛的短片在駕駛群組上瘋傳，引來網民批評。（網上短片截圖）

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學牌鐵騎士在行人路上行車的短片近日在多個駕駛群組上瘋傳，可見拍攝地點位於深水埗嘉頓附近，大埔道與青山道交界的路口位置。片中司機駕駛一部黑色電單車，車頭及車尾都掛有學牌，他從行人過路處綠燈的時候的向青山道方向開車，橫過大埔道的南行行車線，並在駛過半條馬路之後轉右進入大埔道北行行車線。事發時正在下雨，行人過路處亦有數名行人正在過馬路，電單車與行人的距離一度只有半部電單車左右，十分危險。

短片引來網民一面倒狠批，說司機「學神都咁？」、「未考試已經咁，考到仲得了」、「過份咗，邊個教佢可以咁過馬路」：

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根據運輸署《學習駕駛執照持有人應遵守的規條》，電單車學習駕駛者通過電單車強制試取得學習駕駛執照之後，於駕駛時不需持有有效駕駛教師執照的人士陪同，但需遵守其他規定，包括不准駛入禁學路段、於指定時間內學車、不准駛入快速公路等。

另外根據《道路使用者守則》，「在行人路、行人專用的道路、行人徑或公眾空地上，不得駕駛電單車或機動三輪車」。九龍城馬頭圍區議員、社工曾健超曾因在行人路上駕駛電單車，一度與行人距離只有1米，他於去年在東區裁判法院承認一項不小心駕駛罪，被罰款3000元。

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