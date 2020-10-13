浪卡風球| 颱風下市民照游泳衝浪　救護員：救你哋半隻腳入鬼門關

熱帶風暴「浪卡」襲港，天文台於今日（13日）清晨5時40分發出8號東北烈風或暴風信號，唯仍有市民繼續冒險游水衝浪。有救護員在facebook無奈發文，指每次打風見到有人出海都「嬲到震」，直言在風球下出海救人，如同「半隻腳踏入鬼門關」。

今早紅磡碼頭仍有泳客游水。（陳蕾蕾攝）

8號風球下，天文台呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，惟今早紅磡碼頭仍有泳客游水，另有滑浪人士趁着風高浪急，到大浪灣及石澳泳灘衝浪，亦有家長帶同子女到岸邊玩水。

一名工作了10多年的救護員今早投稿至fb專頁「公務員secrets」，指每次打風期間，從新聞報道看到有人在風球下出海游泳，「成班師兄弟都嬲都震」，希望市民可以諒解救護員出海救人，等於「半隻腳踏入鬼門關」，呼籲大家將此訊息分享至家中長輩，拯救救護員的生命。

帖文隨即引起熱議，不少人都批評衝浪人士或泳客妄顧消防救護的生命安全，「游少日會死咩？自私精！」、「自視過高，個個當自己金牌選手」。有網民則認為，政府應考慮對進行高風險活動並要求救援的人強制收費，讓他們承受後果。

浪卡天氣｜邊區最大雨大風？天文台數據驚人發現 真是最弱颱風？

各區雨量分布（按少至多排列）▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

陣風最高地區（第10至第1位）▼▼▼