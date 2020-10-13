浪卡最弱颱風？30個颱風破壞、港人冒險返工經典　回憶起打風恐怖

【颱風浪卡／天文台天氣消息／颱風上班／WFH】颱風浪卡正影響香港，天文台現正懸掛8號風球，但有網民指出，今次「浪卡」暫未令香港大風大雨，形容是「最弱颱風」。不過打風其實可帶來相當嚴重後果，數到近年最令人印象深刻的，必定是超強颱風「天鴿」、「山竹」。以下港人冒風雨上班、滿目瘡痍的打風名場面，大家又記得嗎？

來到10月香港繼續打風，8號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台表示，上午9時，熱帶風暴浪卡集結在香港之西南偏南約460公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向海南島一帶，並逐漸增強。

（天文台）

天文台又說，隨着浪卡移向香港西南方，本港風向會逐漸由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能變得當風，在香港東南方與浪卡有關的強雨帶亦會逐漸移向廣東東部沿岸，為該區帶來狂風驟雨，預料八號烈風或暴風信號會在今日日間大部份時間維持。

雖然浪卡令天文台發出8號風球，但暫未見香港橫風橫雨，更有網民形容是「最弱颱風」，質疑是否有需要發出8號風球。

浪卡吹襲香港逐格睇，真是最弱颱風？▼▼▼

盤點打風經典名場面 塌樹水浸無阻港人上班

縱使浪卡暫未為香港帶來嚴重損害，惟打風其實仍要注意危險。而數近年最令人印象深刻的，必數超強颱風「天鴿」，「山竹」。不過無論風雨多強，都無阻香港人上班決心，下列打風、破壞名場面，大家又記得嗎？

30個打風名場面 ▼▼▼

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同場加映：電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學

香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身

颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼