浪卡襲港｜連登仔不滿打風WFH+提早一日拎電腦　網民辯論有無道理

【浪卡／在家工作／WFH】疫情下很多打工仔都已經習慣在家工作，但打風時仍然要WFH難免令人心有不甘！連登討論區有網民開Po狠批自己公司，要員工打風時在家工作，追問：「咁其實係咪以後都唔會有打風假？」雖然批評打風下WFH的網民不少，但亦有人表示「風假」原意是讓員工留在安全地方，公司要求WFH亦無可厚非。 資深人力資源顧問周綺萍過去接受《香港01》訪問時解釋，相關問題實屬灰色地帶，颱風下是否仍要在家工作視乎僱主與僱員之間的協商，另外亦要留意部分公司疫情下或分組WFH，基於公平原則，不同組別都應該有相同的安排。

【浪卡風球】10月13日，8號風球下尖沙咀海傍「橫風橫雨」，仍有不少市民到場追風。（梁鵬威攝）

↓↓↓香港因為浪卡而掛起8號風球，下圖為期間香港不同地方的情況！↓↓↓

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帖文引來網民熱烈討論，不想工作是人之常情，不少人都覺得打風下WFH有問題，但亦有人提出「風假」的原意，因此打風下要WFH合情合理：

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資深人力資源顧問周綺萍（資料圖片）

資深人力資源顧問周綺萍曾接受《香港01》查詢時解釋，過去打工仔在颱風下不用上班或提早下班，相關安排是要確保員工安全，然而WFH遇上打風是否仍需工作屬灰色地帶，因為打工仔留在家中已經是安全地方，不受颱風天氣影響，原則上可以工作，「如果僱主要求工作，（員工）好似係Argue（反駁）唔到，但如果要返公司就可能跟返原本安排」。

她認為需要工作與否，主要視乎僱主與僱員之間的協商，因為疫情下現時情況很特殊，香港未曾遇過，勞工處亦沒有相關守則指引。她補充，如果公司使用輪流分組的WFH，基於公平原則，不同組別之間都應該有同樣上班或放假的安排。另外現時經濟不景，如果員工被老闆要求打風期間繼續WFH工作，相信都難以拒絕。

最後她表示，落波後何時開始工作亦成為問題，因為過去打工仔在風球取消後有數小時的交通時間，WFH下或會被要求落波後立即工作。

↓↓↓疫情下不少打工仔都可以WFH，之前有連登仔分享故事，指自己在家工作多個月之後，竟然連老闆都忘記了他！↓↓↓

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