WFH不慎miss call　老闆2分鐘後再致電鬧：點解冇接　網民教咁答

因應疫情爆發，許多公司容許WFH，但卻令部分老細十五十六，生怕員工留在家中就會蛇王！有網民在facebook分享，日前在家工作時老闆打電話過來未及時接聽，僅兩分鐘就再來電，劈頭第一句就質問為何不接電話，令他不懂如何回應。網民馬上想起不少爆笑解釋，又認為只要說在做這件事，老細都不過再過問。

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樓主投稿到facebook群組「奴工處」，說公司員工可以WFH，有次老細打電話來不慎「miss咗」，只是2分鐘的時間，老細再次打來，豈料接電話後第一句不是說公事，而是質問「點解頭先冇接到電話？」，令人不懂如何回應，更不知如何不開罪老細。

網民看完帖文後都提出經驗豐富的回覆，而最抵死的是有網民豪言僅回答兩個字，足以令對方難再追問。

👇👇👇即睇網民爆笑回覆👇👇👇

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「開大」的回覆令人聯想到黃子華的「屙屎理論」，他教落只要老細搵人時，同事幫忙講解釋需上廁所大解，老闆一定會專重兼給予私人空間，因為那是「係我哋最後一個休息嘅空間」、「最自由自在，最放肆嘅空間嚟」。不過，也有人提醒，老細可能會提你下次要拿電話入廁所。

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