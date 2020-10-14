盼改變政治生態貢獻社會　台灣22歲小鮮肉狂曬肌肉照選里長

近年各地政壇均有新血加入，令政界平均年齡愈見年輕。台灣最近就有一名年僅22歲的小鮮肉決定角逐里長，就是來自高雄的熱血青年黃大維。他自決定參選便開立facebook專頁作宣傳，不時分享個人理念，更以奇招引人注目，毫不吝嗇狂曬肌肉照，令不少網民眼前一亮即時讚好。

來自高雄、22歲的黃大維立志角逐里長，他於專頁毫不吝嗇狂曬肌肉照，引來不少網民關注。（ig「_david0327」）

來自高雄、22歲的黃大維自今年中便決定參選2年後舉行的鳳山區文山里里長選舉，早早備戰的他已開立facebook個人專頁，分享個人理念及政見。雖然年紀輕輕，黃大維卻有遠大志向，「我從小就有個夢想，那就是希望有一天可以對社會有所貢獻，於是決定在2022年站出來選里長，替文山里的里民們解決生活上各種麻煩事」。

他表示，明白居民或會因年齡而對其工作能力有所質疑，不過他指自己工作經驗十足，希望從低做起，有朝一日能改變當地的政治生態，「我從國中三年級開始便在外打工，做過的工作種類也是很多，例如粗工、餐飲、健身教練、台銀。我相信我的社會經驗絕對是充足的，也希望里民們可以對我放心」。

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為了爭取居民注意，從政者往往要奇招盡出，一向有健身習慣的黃大維亦毫不吝嗇，常常在專頁貼出肌肉福利照，帥氣臉蛋配上爆肌身材，旋即吸引網民眼球，更引來不少粉絲留言稱「幫我看看鳳山文山里有沒有人要賣房子，我要搬去讓里長服務」、「我可以競選里長夫人嗎？」。

而對於網民聚睛於其精壯身材，黃大維也不介意，更坦言當初騷肌就是為了吸睛，不過他也希望網民能關注他的內在，以及服務社會的初衷，「很抱歉秀肌肉是為了吸睛，而究竟是好是壞來自每個人的價值觀，健身了6年，體態的維持代表我對人生的態度：『堅持、努力、執着』，我希望吸引大家的會是我的內在」。

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