觀塘成網民公認塞車之最　職業司機唔想去　網民：起動九龍東嘥氣

撰文：卓柏安
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【觀塘／塞車／司機】觀塘，香港塞車最嚴重黑點，沒有之一。有網民在討論區發文，問「有冇司機見到觀塘兩個字就驚」，直指觀塘區所有街名「嗡得出嘅街聽到都縮」，更認為「起動九龍東」根本沒有可能。網民們對於樓主的意見都壓倒性地認同，狠批觀塘「行路都塞」、「想感受絕望？去觀塘返工就得」、「無得救，一定要炸咗佢重建」。
觀塘區是塞車黑點，不時都引來網民討論。（資料圖片）
樓主「極速P牌仔」在討論區上發文討論觀塘區的塞車問題，說觀塘「冇一條唔塞，直頭想拎個核彈炸咗成個觀塘重建」，又舉出多條街道，「鴻圖道、開源道、成業街、駿業街、巧明街、瑞和街，成個觀塘區嗡得出嘅街聽到都想縮」。他更批評政府提出的「起動九龍東」，說要建第2個中環不設實際，「執咗佢啦」。最後他就指，自己作為一名司機「一定唔會接觀塘啲單」，而整個東九龍而言，唯一較正常的地區就只有油塘。
帖文引來網民十多頁的留言，更有近2000個讚好，認同樓主的立場及言論，批評觀塘根本塞車塞到無藥可救，原因包括規劃不當、車流太多、違泊車太多等問題，以下是精選的網民抵死留言：
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↓↓↓過去網民亦曾票選最地獄返工地區，觀塘亦都當選第1名！↓↓↓
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