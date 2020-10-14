觀塘成網民公認塞車之最　職業司機唔想去　網民：起動九龍東嘥氣

【觀塘／塞車／司機】觀塘，香港塞車最嚴重黑點，沒有之一。有網民在討論區發文，問「有冇司機見到觀塘兩個字就驚」，直指觀塘區所有街名「嗡得出嘅街聽到都縮」，更認為「起動九龍東」根本沒有可能。網民們對於樓主的意見都壓倒性地認同，狠批觀塘「行路都塞」、「想感受絕望？去觀塘返工就得」、「無得救，一定要炸咗佢重建」。

觀塘區是塞車黑點，不時都引來網民討論。（資料圖片）

帖文引來網民十多頁的留言，更有近2000個讚好，認同樓主的立場及言論，批評觀塘根本塞車塞到無藥可救，原因包括規劃不當、車流太多、違泊車太多等問題，以下是精選的網民抵死留言：

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↓↓↓過去網民亦曾票選最地獄返工地區，觀塘亦都當選第1名！↓↓↓