外賣員貼心詢問餐點以外餅乾是給誰　卻遭店家寸爆：你們憑什麼吃

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現因外送平台普及度高，只要滑滑手機下訂餐點後，就有外送員替你貨送到府。但台灣有位外送員於網路上分享，在取餐時發現除了餐點外，店員又拿了一張廣告單及類似喜餅小餅乾給他，他便詢問店家是給自己抑或是給誰的，沒想到此舉卻遭店員嗆「餅乾你們外送員憑什麼吃」。

原PO於16日在Facebook「爆怨公社」發文表示，僅好心詢問這廣告單跟小餅乾是給客人還是給外送員的，而站煎台的大嬸則回應是給客人的，原PO便把廣告單跟小餅乾放在餐點袋子裡，但當他要離開櫃枱時，煎台的大嬸突然說了一句話「餅乾你們外送員憑什麼吃」，使原PO感到非常不解，「難道外送員就不是人嗎？說這句話不覺得傷人嗎？」且強調下次看到這家的訂單一定拒單！

台灣有位外送員於網路上分享，在取餐時發現除了餐點外，店員又拿了一張廣告單及類似喜餅小餅乾給他，他便詢問店家是給自己抑或是給誰的，沒想到此舉卻遭店員嗆「餅乾你們外送員憑什麼吃」。（Jayzel Florendo／Unsplash）

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對於後續處理，原PO則說明，因外送箱還有兩份餐點要送，所以打消要跟她爭論的念頭！此文一出，多數網友則回應此店家態度實在太差，紛紛表示……（點擊下圖看清網民留言！）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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