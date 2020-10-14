請外傭等足9個月才到港　僱主驚揭姐姐廁所內偷食煙：唔知點做好

吸煙有害健康是常識吧！有外傭僱主灰爆發文，指足足等了9個月，新請的外傭才到港，沒料她開工僅兩日，她便發現姐姐於廁所偷偷食煙，直言不知如何是好，只好於網上向其他僱主請求處理方法。

有外傭僱主大呻，發現新請的姐姐竟有吸煙習慣，直言不知如何處理。（資料圖片）

新冠肺炎疫情影響下，聘請外傭的時間大幅增加，加上外傭到港也要隔離檢疫，令不少「等工人用」的僱主叫苦連天。有僱主日前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」訴苦，指足足等了9個月，才等到新姐姐到港開工。沒料姐姐「入屋」僅兩日，就被她發現曾在家中廁所偷偷食煙。

該名僱主指，姐姐是在詢問下才承認有吸煙習慣，表示自己「唔係經常食」，之後更向她承諾「唔會再食」，不過她仍感憂心，「我始終半信半疑，煙癮好難戒」。僱主後來發文大呻，直言「𠵱家都唔知應該點做」，希望曾遇同樣情況的僱主給予意見。

僱主稱，姐姐是在詢問下才承認有吸煙習慣，其後亦承諾「唔會再食」。（資料圖片）

不少網民都表示，難以接受外傭照顧家人、尤其小朋友時吸煙，提醒僱主要自己衡量能否接受，「我舊姐姐都食煙㗎，但佢只係一次喺街俾我見過，佢在家2年來都冇對小朋友食過就算啦」、「如果俾我我接受唔倒，少少味我都會聞到」。

不過也有網民認為，疫情期間聘請外傭不容易，而且樓主亦等了9個月，建議她先與姐姐商量，觀察其表現再作決定，「而家再叫你請第二個姐姐可能又要等好耐，睇吓同呢個姐姐可唔可以傾吓，叫佢放假先食」、「食煙又唔代表係壞人，無小朋友咪講定佢幾時同可以去邊食，可能佢做其他嘢好好呢，睇定啲」。

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