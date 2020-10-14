台抗疫一哥陳時中人氣爆升　着Gucci上時尚雜誌大談男女相處之道

「阿中部長」（台灣衛福部部長陳時中）每天下午2點的直播記者會曾是台灣人關注的焦點，許多重大場合也看得到他的身影，作為指揮官，除了回答防疫政策，我們也好奇他內心真實的想法。

許多國際報導指出全球防疫模範國家的領導人多為女性，部長對這樣的狀況有什麼看法？陳時中說：「防疫是一個長期抗戰，現在還不知道最後的結果，很難說女性領導一定比較成功。但我的觀察是女性比男性多一些細心、耐心，女性領導者有了這兩種特質，決策之後態度也很堅毅，願意好好的執行。很多國家都產生混亂，就是後者出了問題。觀察很多國家情況，我發現，疫情控制的方式不是有多麼難，關鍵是政策不能混亂與搖擺。其實很多方式都能成功，關鍵是夠不夠堅定。」

對於因為工作犧牲家庭生活，陳時中說：「這些年來我犧牲很多跟家人相處的時間，但是我心裡沒有遺憾，因為我太太支持我，知道我想為社會多做一些事情，她也感覺與有榮焉。夫妻之所以是夫妻，正是她看得到我想要的，我不用講太多，她就了解了。」

問到當代男人應該有的樣子，阿中部長說：「我想現在男人跟以前最不一樣的地方是對待女性的方式，以及夫妻相處。男性對女性要多一些尊重，打從心裡尊重，不是純粹照顧，而是尊重她是個有想法的個體。我太太是個大提琴家，對我影響很大。國慶晚會時，邀請函上面是寫部長與部長夫人，我太太抱怨難道她沒有名字嗎，所以我就會跟相關人士反映。」

受訪當日陳時中打扮時尚（點擊放大）：

「現代夫妻之間就是要尊重彼此是獨立個體，但是互相扶持。」陳時中說：「我從兩個兒子身上看到新一代男人其實有更多不一樣的地方。我的大兒子也是個醫生，但是很愛老婆又疼小孩，願意花很多時間帶小孩，比我更重視跟小孩子的溝通，雖然我覺得自己以前算做得不錯了。二兒子是學設計的，他比我更熱情，也更願意替別人着想，我覺得這樣很好。」

在訪談中，陳時中部長強調溝通與化解偏見的重要性，他以粉紅色口罩為例，認為有同理心，就能從對方立場想，比較不會有偏見。就像衛服部過去兩年就一直在推專案來落實性別平等，包括生理上或心理上的社會溝通，「基本上，我認為有一些偏見不該存在，就像粉紅色口罩這種事情，或者是之前提到去除精障汙名化的說法，我都認為自己要用有意義的行動或與社會對話，來破除這些偏見。社會本來就有各種不同樣情況存在，這些存在都應該被公平對待，整個社會對每樣事物都公平對待，這社會就會在平衡中真正的進步。這種事情不可能一天改變，就是不斷的對話。」

從牙醫到成為部長、抗疫指揮官，對於人生的轉變有什麼樣的心得？陳時中說：「其實我一直很想多做一點事，參與公共事務來影響台灣。剛開始不是那麼擅長，要做很多功課，又缺乏溝通經驗，就像當上牙醫公會理事長後，覺得牙醫的健保計算方式，對於國家健保制度的影響很大，因此跳進去面對挑戰，參與改變，後來當了政府官員，在推動解決少子化、長照2.0或是現在的Covid-19，其實都是想做一些改變。」

「許多人會問我，在推動政策時面對不少政治對抗，會不會很痛苦？老實說，我的挫折感不多，我覺得真正辛苦的，常常是想不出一個完整解決的方案。我擁有行政資源，所以每一件事情都應該對社會有正面的整體影響。我沒辦法保證一開始提出的方案一定可以改善我們的處境，但是透過不斷溝通與理解時，會讓政策的成功機率更高。我是個很願意修正自己決策的人，不會是下了命令就一定要推，比傳統做法多一些彈性，發現自己有錯時，當下立刻調整，反而可以得到更好的成果。」

陳時中部長認為他是個比較傳統的男人，個性剛強堅硬，「很多時候要提醒自己，失敗了、犯錯後，最重要是知錯能改，但是其實很難真的服輸。」據GQ團隊表示，阿中部長接受採訪時態度很親切，完全配合攝影團隊的安排，對於訪問更是有問必答，唯一的例外是他不想在場景旁的浴室換衣服，堅持走回個人辦公室換長褲與襯衫，但對自己要怎麼穿完全交給GQ團隊，高領毛衣或是風衣、西裝，二話不說就套上去，就算在大熱天配合拍攝來回走10遍也沒有抱怨，也不會看攝影師拍的照片。

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