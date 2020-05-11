遊客疫情下穿比堅尼及泳褲花蓮狂歡　疑倒啤酒入溫泉兼洗頭惹爭議

台灣花蓮有民宿業者於7日帶10多名遊客到封閉的文山溫泉遊玩，並在Facebook上傳遊客不但疑似倒啤酒在溫泉裏，又嬉鬧洗頭玩樂，被網友截圖批評是在破壞環境。王姓業者今澄清，啤酒罐是裝溫泉水而非啤酒，沒有污染環境的意思。太魯閣國家公園管理處表示，污染水源依法可罰3000元罰緩，但仍須查處。

民宿業者打卡上傳9張照片，有10餘名遊客夜晚私闖封閉的文山溫泉遊玩，穿泳褲和比堅尼的男女用啤酒罐倒水在遊客頭上，還圍成一圈在溫泉裏洗頭嬉鬧，一群人坐躺在馬路上，氣氛十分歡樂。被網友截圖撻伐污染環境，請太魯閣國家公園管理處、林務局關心一下，引起廣泛輿論（點圖放大瀏覽）：

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王姓業者表示，登山露營都會帶盥洗用具很正常，對於在溫泉洗頭觀感不佳很抱歉，澄清不是倒啤酒，而是把啤酒罐當成容器裝溫泉水，不過泡溫泉喝酒是錯誤示範；至於洗頭是用肥皂不是洗頭水，懷疑被截圖公審是同業攻擊。他坦承做錯事，但顧客是無辜的，請網友不要網路霸凌，勿攻擊客人，現在後果由自己承擔責任。

太管處副處長張登文表示，由於文山溫泉曾發生事故，因此現在已封閉，遊客若闖入需自負安全，至於溪邊洗頭等行為，依照「國家公園法」，污染水源或違反「溫泉法」等，可罰3000元罰緩，但仍須舉證是否有污染水源事實，交由保安警察第七總隊第九大隊查處。

另外，照片中一群人躺坐在馬路上拍照的行為，警方說，恐違反「道路交通安全處罰條例」第78條，於交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊，或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，得處罰300元罰鍰。

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