防疫超強、嬰兒死亡率低、收入高　移民前不看看這些數據一定後悔

丹麥旅行家Thor Pedersen認為,在新冠肺炎下,如果要揀一個地方被困,最好是香港。Thor Pedersen說他在過去六年半的旅程共遊歷了194個國家,尚餘9個國家便達成環遊世界的目標。他又為自己訂下規條,整個環球旅程不搭飛機,而且每日只會花費20美元(約156港元)。在新冠肺炎疫情期間,Thor滯港3個月。他說如果要揀一個地方被困,他認為最好是香港,因為沒有「lockdown(封鎖)」,但「抗疫成果一流」,是最安全的城市,加上本港有很多地方值得深度遊覽和仔細探索。(本文節錄自《來生再做香港人?》。)

香港在應對新冠肺炎更勝一籌

《Nature》(自然雜誌)2020年4月27日報導,香港向全球展示如何有效控制新冠肺炎。牛津大學做的一個研究Oxford COVID-19 Government Response Tracker,追蹤100多個國家或地區政府對新冠肺炎的的反應及措施,綜合成一個Stringency index(新冠肺炎嚴謹性指數),香港的排名較英國、美國、南韓、瑞典、法國、意大利更優勝。香港確診病例,除了比歐美國家低很多,更比亞洲多國例如日本、南韓、新加坡低。

香港「守得住」兩波疫情

截至2020年5月4日的香港政府資料顯示,為了控制疫情,衞生署分別向103,543名由內地、台灣及澳門抵港人士,以及69,685名由外國抵港人士發出強制檢疫令。紀律部隊人員已就超過14,000名受強制檢疫人士進行上門突擊檢查,衞生署的電話中心曾致電接受檢疫人士超過20萬次進行突擊檢查。相關部門亦派發了82,000多條電子手環/監察手帶,與超過80,000名接受強制檢疫人士進行通訊軟件的實時地點分享,以及撥打約190,000個通話(包括視像通話)以確定受檢疫人士留在處所。

香港第三波疫情

世界衛生組織(WHO)表示全球新冠狀肺炎新增病例,在2020年7月18日單日內增加近26萬病例,創下新冠肺炎全球大流行以來單日新增病例新紀錄107。2020年7月香港同時爆發第三波疫情,新增本地個案大幅超過前兩波疫情。有專家認為第三波疫情源頭是獲豁免檢疫的海員、機師等,市民亦出現抗疫疲勞而放鬆,導致第三波疫情在社區爆發,可見外地疫情未控,要在維持必須的經濟及社會運作,同抗疫之間取得平衡,殊不容易。

香港政府繼續加強防疫措施,包括從高風險地區入境抵港的人士須提供病毒檢測呈陰性的證明、強制市民室內室外公眾地方戴口罩、食肆禁堂食、為社區較高風險群組(例如安老院、的士司機、公共小巴司機、食肆、物業管理)優先進行病毒檢測等,收緊豁免人士的檢測及檢疫安排。中央政府將協助香港政府為全港作大規模免費病毒檢測,並在亞博館第二號場館興建「方艙醫院」,成效有待觀察。

人口相若、沒lockdown、離武漢更近、更多中國旅客,死亡人數卻差天共地,香港vs紐約市數據說明一切(點擊放大瀏覽):

香港防疫「防疫文化」(cultural norm)

香港中文大學醫學院2020年在CMAJ《加拿大醫學協會期刊》發表評論文章,特別提到多達99%港人戴口罩防疫,逾95%港人有頻密清潔雙手的習慣。香港Cultural norm(防疫文化)是令香港新冠肺炎疫情回落的關鍵原因之一。

欣賞香港這個家:相對於早前有專家預期香港有140萬人染病,香港政府仍然能把數字控制在只約4,000人。美國CNN(有線電視新聞網絡),大讚香港政府採用「quick, aggressive action to curb the second imported wave」(快速、進取的措施應對第二波疫情),包括實行嚴格的隔離令,居家隔離人士須佩戴電子追蹤手帶等。

85%薪水入自己袋、嬰兒死亡率低……香港領先全球的不止抗疫成果。點圖繼續看看《來生再做香港人?》一書中列出的各種數據:

《來生再做香港人?》書本封面

書名:來生再做香港人?

作者:LAW師奶,一個地道的香港人,一個不曾在大律師行打工的小律師,從事訴訟,現在是半退休師奶。雖然感情豐富,但凡事喜歡尋求真相,期望以事實為依歸。

