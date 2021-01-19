趣一趣│「相撲蘿蔔」超霸氣　日網民分享蘿蔔眾生相極爆笑

蘿蔔大家吃得多，「相撲手」模樣的蘿蔔見過未？日本早前有網民在twitter上分享自家鄉寄來的蘿蔔，外形竟長得十足十「相撲手」的模樣，不但像長了手跟腳，更做出彎下腰、雙膝外張的標準相撲手準備進攻的動作，極為霸氣又生動。有繪畫師網民即發揮想像力，直接把相撲大根的樣子給畫了出來，認真備戰的模樣搞笑非常。

貼文隨即引來一眾網民貼上自家珍藏已久的蘿蔔照，形狀千奇百趣，既有交纏在一起的「擁抱蘿蔔」，更有形狀難以形容的「男人蘿蔔」，令網民大爆笑。