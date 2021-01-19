趣一趣│「相撲蘿蔔」超霸氣　日網民分享蘿蔔眾生相極爆笑

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蘿蔔大家吃得多，「相撲手」模樣的蘿蔔見過未？日本早前有網民在twitter上分享自家鄉寄來的蘿蔔，外形竟長得十足十「相撲手」的模樣，不但像長了手跟腳，更做出彎下腰、雙膝外張的標準相撲手準備進攻的動作，極為霸氣又生動。有繪畫師網民即發揮想像力，直接把相撲大根的樣子給畫了出來，認真備戰的模樣搞笑非常。

貼文隨即引來一眾網民貼上自家珍藏已久的蘿蔔照，形狀千奇百趣，既有交纏在一起的「擁抱蘿蔔」，更有形狀難以形容的「男人蘿蔔」，令網民大爆笑。

蓄勢待發的相撲手蘿蔔。（twitter@h_lo_ol_i）

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過往日本有超市把「人形蘿蔔」排在貨架上，看來相當熱鬧，照片在網上瘋傳後，隨即引來惡搞改圖，有網民幫「人形蘿蔔」」加上五官及表情，使它們更酷似人類，相當搞笑。

日本有超市擺出「人形蘿蔔」，驟眼看來就像擁有身驅及四肢，性感坐姿迷倒一眾網民。（Twitter帳號「kinaco_bd」圖片）

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日本有網民在Twitter分享自製的紙皮高達照片。（Twitter帳號「Tomowo_PS2」圖片）

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巴西藝術家「Tatiane Freitas」以透明的亞加力膠修復破爛的木家俬。（Instagram帳號「tatifreitas」圖片）

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日本有機迷自製巨型Switch電視櫃。（Twitter帳號「mariosfun1」圖片）

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