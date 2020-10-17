網民嚴選香港深度遊行程　觀塘收工遷徙夠壯觀　仲有7個地道推介

香港人口密集，尤其在商業辦公室重地，每逢上下班繁忙時間，車站和馬路更是水泄不通。有網民最近在討論區提出香港深度遊的「理想地點」，笑言若要讓遊客體驗香港最真實一面，「最好帶佢晏晝6點收工去觀塘行一轉」，形容猶如動物大遷徙的壯觀場面，應列入香港非物質文化遺產。

出入觀塘遇上交通擠塞，已是當區不少打工仔的日常。（資料圖片）

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該名網民在連登討論區上發文，坦言若要帶遊客在香港深度遊，最好在下午6時收工時間到觀塘走一趟，認為只要從開源道步行往觀塘道等巴士，即能體驗香港人每天「動物大遷徙嘅盛況」。他指，平日下午6時的觀塘道巴士站，每行10步都能目擊行人追巴士，「1個鐘內望到幾十萬人放工，成條馬路都係巴士同私家車誓不相讓嘅火藥味」，這種打工仔日常，理應列入香港的非物質文化遺產。

不少網民認同樓主看法，直言過去親臨「6點apm巴士站」，的確留下了難忘回憶，另外有人認為「帶佢（遊客）行一圈放工時間嘅觀塘工業區同apm都夠玩啦」。有網民亦分享「實戰經驗」，表示曾經帶美國客人到apm商場吃午飯，但走到駱駝漆中心附近路口，「多人到佢嚇親，拍咗條片俾老婆仔女睇」。

有人更留言整合多個最地道的香港另類景點，可謂每一個地方都充滿打工仔的汗水，或是不少港人的日常▼▼▼

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觀塘以塞車聞名全港，過去有帖文便集合網民意見，講述觀塘如何讓一眾司機和打工仔聞風色變▼▼▼

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