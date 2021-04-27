旅遊氣泡｜網民6個不想去新加坡原因　想去只因海南雞飯呢樣嘢？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-27 11:56

【旅遊氣泡／新加坡／香港／新冠肺炎】閉關多月，終於可以衝出香港？香港與新加坡公布，雙邊「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班將於5月26日啓航，一般申請者需符合5項條件，當中包括要接種2劑疫苗。對於新加坡成為第一個「旅遊氣泡」國家，很多人都表示不感興趣，認為「同香港一樣去嚟做咩」，但亦有人指無選擇之下都是一個好選擇。

港府10月15日宣布，與新加坡就雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則協議。（GettyImages）

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政府昨日（26日）宣布，隨着香港疫情自2月中逐漸穩定，而新加坡疫情管控一直良好，兩地政府認為現時是合適時機重啓「航空旅遊氣泡」，而雙方在5月26日啓航前，會繼續密切留意兩地疫情發展。可以離港旅行，當然為旅遊愛好者帶來佳音，不過新加坡似乎不是很多人的理想之地，有網民就細數6個不想去新加坡的原因▼▼▼

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不過所謂各花入各眼，雖然新加坡劣評如潮，仍有不少人表示有興趣前往，不但可以去環球影城，亦有多款地道美食，如斑蘭蛋糕、正宗海南雞飯等。另有網民稱，「最正一定係搭新加坡航空睇空姐」，又指「無得揀之下都會去啦！」

即睇新加坡旅遊氣泡8大申請重點！5類人可申請，做漏呢幾樣或DQ▼▼▼

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疫情下幾乎所有人都不能出國旅遊，不少人都想以Staycation一過旅行癮，以下是10大對Staycation最有興趣的地方▼▼▼

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