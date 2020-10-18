女友拍拖食飯堅持唔畀錢　連登仔憂錢銀問題致分手：佢話男人應份

香港地拍拖活動不外乎睇戲食飯，如一星期與伴侶見多幾面，開支可能非常襟計。有連登網民日前發文，稱與女友拍拖半年來，自己負責大部分日常開支。雖然女友也會送禮物或代為購買家居用品，惟對方堅持食飯不會付款，甚至稱「男人應份幫女人畀食飯錢」，令樓主非常苦惱，更擔心長遠交往下去，日後結婚、買樓及生活開支也要由他獨自負責，因而影響感情。

有連登網民發文指，拍拖半年來女友堅持拒絕於食飯時付款，甚至稱「男人應份幫女人畀食飯錢」，引來網民討論。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

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連登網民「_達文西西_」日前以「女友食飯完全唔肯畀錢」為題發文，指與女友拍拖約半年，感情尚算穩定，惟獨有一件事令他不知如何處理。他指交往以來，平日外出的花費主要由他負責，女友間中也會買生活用品給他，不過外出食飯時，對方卻堅持不肯付款，「佢極堅持一定唔會畀食飯錢，仲話男人應份幫女人畀食飯錢，佢值得擁有咁嘅男人之類，佢只會堅持用送禮方式嚟付出」。

樓主指，兩人拍拖初期，他也有要求女友間中付款，或是分擔開支，「但佢拒絕，理由係佢覺得自己值得一個幫佢畀晒錢嘅男人」。他續指，女友並非毫無付出，惟並非花費在日常生活上，「生日時禮物都送得幾貴下，同請我食自助餐，佢唔係完全無出過任何錢，不過全部係間中不定期咁樣。我都好多謝佢，不過覺得呢啲非必要同埋係日常生活之外」。

樓主指女友並非毫無付出，惟並非花費在日常生活上，擔心長此下去兩人或會因錢銀問題影響關係。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

樓主直言，起初也不明白女友的想法，「我都係第一次聽呢樣嘢，值得有愛佢鍚晒佢嘅男人就聽得多，我諗佢意思係佢覺得請食飯喺佢心中一個好重要表達愛嘅指標」。他又擔心，長此下去兩人或會因錢銀問題影響關係，又認為女友連食飯付款也不肯，日後連結婚、買樓及生活使費也要由他獨自負責，「我只係想簡簡單單，例如食五餐佢請一餐，反而我唔祈求咩貴禮物。我同佢講，間中請下我食早餐，平平哋都OK」。

網民看過帖文都勸樓主想清楚，一針見血地指出，「問自己唔好問人，你接唔接受到之後幾十年都要對住個咁的人? 接受到咪得，接受唔到咪唔好浪費時間」、「你覺得自己係愛佢，佢又愛你，又值得每次都係你畀嘅，咪繼續一齊。但其實你開得post，我諗你心中都有答案了」。樓主其後表示，暫未想到如何處理問題，但強調女友並非不願付出或「收兵」，「佢都有拎個心出嚟嘅feel到，其他地方都有付出錢」。

得罪女友從來都不會有好日子過！早前有台灣一對情侶在街頭上演鬧劇，女方怒氣沖沖爬上私家車頂，出盡力跳躍，並與男友持續對罵，引來不少路人圍觀，最後更驚動了警察到場調停，爭執原因竟然與手機訊息有關。

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