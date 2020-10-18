曱甴躲廁紙膠盒　網民急問「抆屎or not？」舊圖瘋傳引網民激辯！

曱甴（蟑螂）生命力超強，不少人都避而遠之，但偏偏愈避愈會相見！近日網上流傳一張照片，看到一隻巨型曱甴藏身廁紙膠盒內，如廁者只要輕輕拉動廁紙，隨時引發「曱甴亂舞」。網民紛紛討論這個人生大矛盾，究竟是要「搏一鋪」取廁紙抆屎，還是「萬般帶不走，唯有（糞）便隨身」黯然地離開。

近日facebook流傳一張照片，看到一隻巨型曱甴藏身廁紙膠盒內，引來網民熱議。（fb「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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有網民昨日於facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上傳照片，拍照地點疑為公廁廁格，一隻拇指般大的曱甴出現於卷紙上，但被膠盒阻擋。陷入兩難局面，樓主便拋下難題問：「抆唔抆屎好？」，引來網民熱議。

部分網民認為遇到該情況毋須大驚小怪，只要反轉另一面大可照用，甚至掩耳盜鈴，「唔好理個透明盒」；但也有人直這是「宇宙最恐怖的事」，「真係人生交叉點」，並指廁所紙污糟，「𠵱個故事教訓你，喺街屙屎要自備紙巾」。另外有網民笑言畫面猶如「倉鼠滾輪」，表示要拉廁紙，「令到佢（曱甴）好似倉鼠咁跑」。

不過，相關照片其實為舊照，早已在網上當作meme（梗圖）瘋傳，在社交媒體Pinterest更有法文版，圖中配字同樣問道究竟要面對曱甴，還是大便後「不顧而去」。

其實照片早在外國流傳，惟現時再被網民上傳至社交平台。（網上圖片）

飛曱甴時常「自殺式」直衝入人的口中，但原來曱甴會撲向人，其實有科學解釋！

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