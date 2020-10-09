流感疫苗資助計劃2020｜6類人有份！診所名單、5大副作用一文看清

【疫苗資助計劃2020 / 診所名單 / 價錢】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情仍然持續，但流感亦不容忽視。衛生署衛生防護中心正展開2020／21季度「疫苗資助計劃」，以應對冬季流感季節，合資格人士就可參與。究竟哪6類人士合資格？參與計劃的診所名單？要帶備什麼文件？打流感針又有什麼副作用需要注意？哪類人不宜接種？本文一一解答。

（資料圖片）

「疫苗資助計劃」是透過私家醫生參與為合資格香港居民提供資助接種季節性流感疫苗計劃。6類合資格人士可到參與計劃的私家醫生診所，接種獲資助的流感疫苗，每劑疫苗資助額240元；扣除資助後，醫生可能會額外收取費用。

6類合資格人士＋所需文件如下▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

參與計劃的醫生會在診所入口附近張貼「疫苗資助計劃」標誌，並於診所內張貼顯示收費價格海報。參與計劃診所名單如下：

港島區▼▼▼

+ 35 + 35 + 35

九龍區▼▼▼

+ 84 + 84 + 84

新界區▼▼▼

+ 95 + 95 + 95

流感疫苗有什麼副作用？有幾類人不宜接種！

流感固然要好好防範，不過打流感針前，大家可先看看流感疫苗或會出現的副作用，再決定是否接種。另外，原來有幾類人不宜接種，或接種流感疫苗時要特別小心！

流感疫苗5大副作用＋不宜接種人士▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

雖然接種流感疫苗與以上不良情況未必一定有因果關係，惟若持續發燒或不適沒有減退，應諮詢醫生；如出現罕見和嚴重症狀，如蕁麻疹、唇或舌腫脹和呼吸困難，需要緊急治療。

資料來源：衛生署、衛生防護中心

同場加映：香港健康碼Q&A｜政府研推健康碼 6問6答一文看清用途及取得方法

究竟「香港健康碼」何時開始？如何使用？未來又是否有健康碼才能出入食肆、商場或公共地方？以下6問6答一一解答。

香港健康碼Q&A▼▼▼