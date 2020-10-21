台媽食飯花癡上身狂撩小鮮肉侍應　阿女ig驚揭「人生最狗血轉折」

早前「撩妹／撩弟語錄」成為網上熱話，不少網民都「袋定」幾句以便不時之需。台灣有網民分享爆笑經歷，指跟父母外出用餐時，媽媽突然「花癡」上身竟狂拋金句撩小鮮肉侍應，無視在旁的老公。原以為吃過飯後便告一段落，樓主回家玩ig時，竟遇上「人生最狗血的轉折」，驚揭對方原來是其大學師兄，令她頓覺非常尷尬，笑言「還好不常碰到，不然我會尷尬到死亡」。

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該名台女日前於Dcard討論區以「我媽在餐廳撩了服務生，結果…」為題發文，指周日（18日）她跟男友及父母一行4人到餐廳燒肉時，原本負責服務他們的活潑男生被一名高大男生攔截，「好像說了什麼『這桌我來』就換人了」，結果發展出媽媽對着小鮮肉侍應「花癡」的一幕▼▼▼

台女沒有理會媽媽，專注享受燒肉，「反正我看戲看的很開心，也吃肉吃得很愉快」，其間她吃到一種美味的松露鹽，便向侍應了解，沒料對方答應提供相片後卻「走數」。她之後提醒侍應，惟對方只是「結果他給我一個眼神。就沒了！What？」，雖然感到有點失落，但她未有再追問，沒料卻遇上「人生最狗血的轉折」。

台女說，自己習慣食飯時不玩手機，回家一看instagram，才發現媽媽剛才不斷撩的侍應就發訊息給她，更提供了松露鹽的照片。原來該名小鮮肉正正是其大學同系師兄，不過用餐時對方戴了口罩，故不擅認人的她沒有發現，「後來想想，超尷尬的，我媽一直撩我認識的人」。後來她無奈表示，一切也是臉盲的錯，「世界好小，怕爆。還好不常碰到，不然我會尷尬到死亡」。

不少網民看過帖文都笑翻，笑稱「媽媽也太活潑」、「我媽出去吃飯的時候只要看到長得不錯的服務生也會這樣，不過我媽比較是身家調查式的狂問問題」、「是不是在募集女婿或乾兒子？」，更起哄稱台女的經歷猶如愛情電影的開始，「可以在一起了」、「這時候好像要看一下學長長怎樣才合理」。

內地甘肅省早前有一對父女，因35歲童顏父親現身15歲女兒學校接放學，被老師和同學錯認為情侶而引起熱議。

【童顏爸爸被誤認女兒男友】內地甘肅省一對父女因爸爸太童顏，而被女兒的初中老師和同學誤認為其男友。（梨視頻影片截圖／01製圖）

同場加映：台媽為買學生戲票可以去得幾盡？