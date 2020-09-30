內地「古董月餅」放10年無發霉　網民質疑防腐劑太多　專家咁解釋

月餅是很多港人的惡夢，年年過中秋收到吃不完隨時造成大量浪費，但如果是可以放10年的月餅呢？日前，有內地市民在舊屋「出土」古董級月餅，放了10年仍未發霉，老人家不想浪費，聞起來味道沒變還色澤光亮，居然用熱水煮來吃，還真的嘗了兩口，有網民質疑是加了太多防腐劑才有這效果。內地專家認為月餅陳年不壞與含水量低及高糖分有關，但提醒市民放了10年的月餅就算外觀正常一樣不能食用。

月餅出產於2010年，保質期僅45天，即至今放了10年。（微博圖片）

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內地市民周先生指，一家人自2010年已從上海金橋路搬走，但90歲父親還是經常回老家，今個月父親回去收拾東西時，發現一盒放了多年的月餅，裏面還有2個包裝完好無缺，包裝上寫着的生產日期是2010年8月30日，足足10年前，而保存期限只是45天。

發現「古董月餅」的周老先生拆開月餅，聞一聞覺得味道無問題，因老人家「節儉」不想浪費，竟膽粗粗將月餅放到熱水中煮完吃兩口，周先生發現後大驚馬上阻止，但他也驚訝月餅放了10年竟沒發霉。兩個陳年月餅是「胚芽白蓮」口味，包裝內還放了一小包寫明不可食用的「脫酸素劑」，隨後周先生還找到其他2010年左右出產的月餅，一些無壞，但部分品牌的月餅已嚴重發霉。

內媒就此向上海市食品添加劑和配料行業協會查詢，會方的防腐劑專家吉鶴立就分析可能原因：

不過，部分內地網民質疑月餅能放這麼久，應該是生產商混加太多防腐劑所致，月餅不發霉是因為較其他品牌加了更多防腐劑，亦有人指如果月餅做到水分3%以下，應該硬得難以入口。

上海復旦大學公共衛生學院營養專家厲曙光亦就「古董月餅」作解釋：

網民笑爆煮月餅伯伯為「當代神農氏」：

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對於網民就防腐劑的疑問，厲曙光稱月餅保質期一般只有30至45天，就算月餅加了國家標準下最大添加量也最多放到2年，不可能因此保存10年，如果說某牌子月餅不發霉，等於一定比其他品牌放了更多防腐劑，厲曙光認為這結論並不合理。不過他提醒，月餅表面無發霉不代表裏面沒有變質，只有進行具體檢測，包括有沒有感官上吃到、嗅到不良味道等才能判斷，大家不能用照片來確定一切。

然而，厲曙光表示從營養學角度來說，保質期內的食物才有營養價值，食用過期食品只會冒上中毒等風險，而放10年的月餅，油脂早已酸敗，碳水化合物已分解，所以「古董月餅」就算看起來正常，一樣不能吃。

（綜合）

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