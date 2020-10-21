網民列一見火滾的路人行為：單車徑散步、低頭族　唔及呢樣乞人憎

大街大巷人多自然要忍讓，但有些方便自己的行為可能會影響他人，切記要注要！有網民在討論區發帖，徵求一人一個「喺街一見就火滾嘅行為」，樓主拋磚引玉先提出「企在路中心睇電話」，引起網民熱議。其中上榜的當然還有「在單車徑散步」等人見人憎的行為，但原來網民至討厭的，還是以下這件事。

不少網民指單車行行人路和市民在單車徑散步一樣黑人憎。（資料圖片）

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街道不是私人地方，但總有人愛做自私行為，連登網民「啊邊個邊個」日前發帖，收集「一人一個喺街一見到就火滾嘅行為」，並先說出自己最討厭是有些人「拎住部電話行行吓急停，企喺路中心繼續睇電話，完全冇留意身邊環境」，更「利申」會收掣不及撞上去。

↓↓網民熱議街上令人火滾行為↓↓

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其中佔用行人路和單車徑的問題有多人提及，更有人會在前方無人的情況下，仍堅持一字排開慢行，這樣最令人討厭。而所有行為中，網民最討厭的是「見到煙剷火車頭」，即是邊行路邊吸煙的市民，批評他們迫別人食二手煙，想吸煙應找個位置停下來吸，盡量不影響別人。

（綜合）

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