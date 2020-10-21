何文田男女大鬧九巴惹熱議　網民回帶經典短片　獻計車長出絕招KO

昨日網絡瘋傳短片，顯示一對男女疑因停車於何文田常盛街近安全島位置，以致一輛駛至的九巴無法順利通過。車長勸七人車司機讓路不果，車上兩名男女更登上巴士「爆粗」大吵大鬧。警方接報到場後，私家車司機已駕車離開，案件列為「交通投訴」處理。 事件引起網民熱議，討論車長若遇上「極品」司機怎樣應對，有網民就「回帶」霸氣的士司機被車長一招KO的經典短片，建議九巴車長學同行出絕招，「懲罰」該對無禮男女。

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網上短片可見，七人車上的男女登上九巴後與司機理論，要求車長講「唔該」兩字及道歉，其間多次粗口橫飛回應車長及乘客，而女子更直言：「其實我真係飲大兩杯，咁點呀？」至於車長則未有與男女理論，僅致電公司聯絡職員匯報及要求協助。

有網民看過影片後即聯想到早年一段影片，指2015年曾有巴士車長遇上類似情況，當時車長的高EQ處理方法，令上車理論的的士司機霸氣盡失。片段可見，一輛的士疑違例停泊於巴士站位置，一輛駛至的九巴靠近並擋住其去路。的士司機不滿被阻登上巴士理論，並「爆粗」洩忿，但車長未有對罵，反疑隨即關上車門開車，同時要求的士司機付款：「你未畀錢呀搭我車呀，報警拉你呀！」

原本架勢十足的的士司機驚覺巴士開車，即時「由霸氣哥變鵪鶉」，因擔心其遺在路上的「搵食車」，遂態度大轉要求車長停車：「算數啦好無呀？當我唔啱喇，唉，開門喇，拍硬檔。喂，我真係要走呀老細，當我唔啱喇，OK？」事件成為網民心中的經典之一，紛紛獻計稱昨晨遇上躁底男女的車長應參考同事的「絕招」。

另有網民狠批涉事男女無理取鬧，直指兩人言論可構成滋擾或侮辱車長，或已屬違法，而且男女登上九巴時均沒戴口罩，明顯已違反「口罩令」。翻查資料，九巴乘客需知指出，「除因安全理由外，不得於行車時與車長談話。不得恐嚇、謾罵或以侮辱性的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客」。

而法例第230A章《公共巴士服務規例》亦列明，「任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力」，如無合理辯解即屬犯罪，可處罰款5000元及監禁6個月。

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