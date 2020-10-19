租到死就送樓？七旬翁招租變徵婚娶25歲妻　突自爆賣樓結局大反轉

租樓都可以做業主？台灣一名72歲老伯早前於facebook貼出招租文，稱自己年事已高，只要租客一直承租至他過身，便獲得物業的擁有權，引起網民熱議。事隔不夠半個月，老伯再發文稱房子已賣掉，更娶了一名25歲嫩妻，指對方為了家庭犧牲嫁給他，故願意為妻子買樓買車補償。 不過有網民日前踢爆，老伯名下房子的成交價不如他所說的高，又揭發他貼出的妻子相片實為一名馬來西亞網紅。老伯終於今晨（19日）回應台灣傳媒，指一切戲劇性發展均只為賣樓，不過承認娶了一名當地人作「小老婆」。

一名七旬老伯早前發文，稱希望將其位於彰化北斗的一棟透天別墅平租予年輕人，更稱他離世後租客能獲得房子的擁有權，然而早前他卻自爆一切只是「自編自導」。（Google地圖圖片）

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早前台灣一名陳姓老伯於fb群組發文，指已屆七旬，亦擁有多棟物業，故希望將其位於彰化北斗的一棟透天別墅平租予年輕人，更稱只要租客準時交租，至他離世便能獲得房子的擁有權，「阿伯本人今年72歲了，活在這個世界上也不會很久了，誰來租我的房子我就把這個房子送給誰」。

事件引起當地網民熱議，但出po後不足半個月，老伯再發文公布「天大的好消息」，指他以700萬元台幣（約189萬港元）的價格將物業放售，更「抱得一個美人歸」。老伯指賣樓後娶得一名25歲嫩妻，指對方三代同堂，因家境貧困而要租屋住，不介意為家人犧牲嫁給他，「那我怎麼會虧待她呢？當然是給房給車給鈔票，我會善待她的」。

不過有網民事後踢爆，指老伯的物業實際僅以55萬元台幣（約15萬港元）售出，又指老伯所貼出的嫩妻照片，實為馬來西亞一名年輕網紅。老伯今晨（19日）接受台灣傳媒查詢時表示，一切的確是「配合記者演出」，稱其目的是炒作新聞以助成功賣樓，不過他強調自己的確在正宮及子女同意下娶了「小老婆」，惟並非相中網紅。

老伯向傳媒發訊息表示，「外行的看熱鬧，內行的看門道，真正內行的人一看就知道是阿伯配合記者演戲」，目的是炒作新聞，成功帶起人潮並把房屋賣掉，「阿伯是最佳男主角，錢放在口袋才是真的」。老伯又指，房子的確以700萬台幣售出，買家是一名32歲台中人，並指如以55萬低價成交後果嚴重，「我就會被查稅，毀了我一身清譽，這種事情我絕對不幹」。

老伯續說，雖然年屆七旬，「我的身體勇健，有性方面需求」，故取得妻子及子女同意後，再娶了一名年輕的「小老婆」。他解釋，早前發文時不少網民要求看「嫩妻照」，他才以網紅的相片作示意圖，沒想到引起誤會，其「小老婆」實為台灣人。

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