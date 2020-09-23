20歲大學生獲母資助首期買居屋　3年後換私樓：在港置業不算很難

【居屋/私樓/置業/我要做業主】樓價不斷上升，不少爸媽都願意及早出手，幫子女完成置業夢。無綫節目《我要做業主》近日就找來《#後生仔傾吓偈》主持之一馬景華（Kelvin）分享，在大學時期做幾份兼職儲錢，並於20歲獲媽媽資助一半首期下，購入人生第一層居屋，3年後再獲媽媽加碼支持樓換樓，買入價值570萬元的白石角新居，獨到的眼光令他25歲已升級成為私樓業主。不過Kelvin的上車經歷卻引起網民熱議，認為他最出色的地方就是「做好人哋個仔」。

馬景華（Kelvin）分享，在大學時期做幾份兼職儲錢，並於20歲獲媽媽資助一半首期下，購入人生第一層居屋。（《我要做業主》截圖）

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按圖睇Kelvin樓換樓過程▼▼▼

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現年25歲的馬景華在最新一集《我要做業主》分享其置業歷程，指就讀大學期間打幾份兼職，包括沖咖啡、送外賣和港鐵管理秩序等，加上少許積蓄，跟媽媽各出一半湊夠20萬元首期，做九成按揭，於2015年購入位於天水圍被公屋包圍、1997年落成的單棟居屋天麗苑，成功在20歲上車。他指即使天麗苑地理位置及間隔不是同輩心目中的理想居所，但認為是一個投資機會，而天水圍小型單位較少，相信租金回報比大單位更好。

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談到成功置業的心得，Kelvin認為「在香港置業不算很難，但要買自己鍾意又住得舒服的樓則很難」，他建議年輕人可留意比較舊或小的單位，邊供款邊存錢，等到樓價上升再換大單位。

Kelvin的分享引起一眾網民熱議，有人認為整個置業過程重點是，「有媽的孩子是個寶」，亦有人指20歲儲到10萬元都需要自身努力，而且願意供樓都需要勇氣。即睇更多網民意見▼▼▼

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「買樓靠父幹」幾乎成為新一代「常識」，但有人卻指背後存在隱憂，有網民在連登討論區發「勸世文」，講述一件真人真事，直指父母付首期不一定是好事▼▼▼

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居屋2020開始接受申請，新一期包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉7047個單位，不論是打算上車或換樓客都相當關注。即睇今期有咩新居屋▼▼▼

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