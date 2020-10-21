入廁所僅5分鐘　僱主開門驚見外傭廚房垃圾桶大便　有件事更難忍

外傭離鄉別井工作，即使家務上成為好幫手，生活習慣總有不同之處需要磨合。有外傭僱主今晨（21日）發文，稱早上起床後進入廁所僅5分鐘，出來竟發現菲傭姐姐在廚房內大小便。她驚魂甫定及照顧子女上學後問到姐姐廚房如廁原因，對方僅稱因她在廁所內故不想騷擾，而有一件事更令她不能接受，事後她直言將於廚房安裝閉路電視，擔心姐姐「重蹈覆轍」。

有外傭僱主發文，稱發現姐姐竟在家中廚房的垃圾桶內如廁，直指事後「忍唔住去廁所想嘔」。（《向西聞記》劇照）

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該名僱主今晨於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱一早起床後，發覺姐姐在房間內逗留了十多分鐘，自己睡不着於是到廁所梳洗。沒料約5分鐘後她走出客廳，發現身在廚房的姐姐並無開燈，而且聞到臭味，走近查看時竟發現姐姐在廚房的垃圾桶內如廁！

僱主待姐姐安排子女上學後問及她在廚房如廁的原因，「問佢點解唔敲下門，佢話唔知我要幾耐，所以冇咁做」，但當她再追問姐姐為何起床十多分鐘也不梳洗後，對方則僅以「唔出聲，黑面」作回應。不過更令僱主「難頂」的是，姐姐如廁後竟沒有即時丟棄排泄物，反而似是怕被她發現而驚慌遮掩，令她驚呼「我叫佢先丟啊」。

僱主表示，姐姐並非首次於廁所以外的地方如廁，稱今次事件令她決定於廚房內裝設閉路電視監察。（《向西聞記》劇照）

她直言被姐姐「嚇親」，事後「忍唔住去廁所想嘔」，又稱本身與姐姐關係不錯，故對其行為感到十分不解，「我哋喺屋企咩都傾啊，今次真係諗唔到」。事件令她決定於廚房內裝設閉路電視監察，又稱現時難以聘請外僱，故沒有責備姐姐，「佢平時無功無過，唔偷嘢無借錢，又唔似要搏炒，唯有同佢講冇下次，同埋敲門」。

僱主其後表示，姐姐並非首次於廁所以外的地方如廁，稱對方剛到家時，曾在房間發現姐姐曾用嬰兒便盤解決，甚至試過沒清理直至「potty（便盤）啲尿液都乾咗」。她指「同佢講咗好多次，開門對面就係廁所」，沒料再次發生廚房如廁事件，「我今次真係嚇親，佢間房又有potty，只係想知點解要喺廚房」。

不少網民直言難以接受姐姐隨處大小便，認為個人衛生必須嚴守，否則受影響的將是全家，「廚房係煮嘢食嘅地方，就算咩原因都接受唔到，有菌㗎嘛」、「呢啲衛生問題一定要教育下佢哋，好難頂㗎，日日對住」。

亦有人質疑姐姐行為目的是「搏炒」，建議樓主自行或找中介向姐姐了解，「不如搵agent問吓乜嘢事啦，除非佢自己獨居囉，我就肯定接受唔到」、「最重要個姐姐平時正唔正常，有無其他古怪行徑，同佢了解清楚至做定論，對當事人嚟講佢有處理好唔會整污糟地方並無不可，最低限度畀個機會姐姐解釋先啦」。

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