外傭肚痛入院竟產子　揭懷在港男友骨肉　連登女全家震驚：好荒誕

不少家庭都靠外傭打理家頭細務，但卻對同一屋簷下的好幫手了解不多。有連登網民日前發文，指家中外傭早前感肚痛，家人為她召救護車送院，沒料竟揭她已懷孕，更隨即誕下胎兒，令樓主一家極為震驚，直呼：「好突然！成件事太荒誕！」

有網民稱外傭因肚痛入院，意外揭發對方竟已懷孕，更隨即誕下胎兒。（資料圖片）

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有連登網民早前以「屋企工人突然入醫院生咗個仔」為題發文，稱家中外傭早前肚痛，家人安全起見便召救護車將她送院檢查。入院後外傭竟突然自爆已懷孕，之後更隨即誕下腹中胎兒，短時間內接獲消息的樓主一家均感愕然，直指「全家好震驚但又覺得好搞笑」。

樓主指，因外傭身形瘦削，手腳一向纖幼，加上長期穿上鬆身外套，故未有為意她已懷孕。外傭之後也和盤托出，稱早已知道自己懷孕，惟擔心樓主一家會解僱她才一直隱瞞，又指胎兒是其居港南亞裔男友的骨肉。

樓主指，外傭表示早已知道自己懷孕，惟擔心樓主一家會解僱她才一直隱瞞。（示意圖/資料圖片）

樓主續指，得知事件感到非常突然，形容「成件事太荒誕」，不過未有感到憤怒，更稱外傭懷孕時「仲好積極做家務」。她又無奈指，沒想過外傭每星期只休假1天也能結識到男友，慨嘆：「我仲未有拖拍。」

至於外傭產子後的安排，樓主表示外傭打算即時離職完約，之後應會到男友家居住，而她一家則只能祝福外傭能過新生活，「希望佢男朋友真係負責任，問心我哋無工人好閒，但人哋離鄉別井仲湊住個B」。

不少網民都關心事件，有人則提醒樓主，正常情況下外傭離職需要1個月通知，否則需賠償僱主損失，而僱主亦應與外傭簽訂「終止僱傭合約通知書」，並需通知入境處外傭已「斷約」，以更改簽證期限。

根據本港法例，外傭在港並不享有居港權，惟對其在港所生子女則暫無相關限制，不過外傭在港所生子女須跟隨母親以工作簽證留港，並連續住滿7年才可申請「三粒星」居留權，而最終結果亦要由入境處審批。

而勞工處的《僱用外籍家庭傭工實用指南》亦列明，解僱懷孕外傭屬違法，除非外傭因犯嚴重過失而遭即時解僱，否則外傭產假結束復工前不能被解僱。另外，如外傭在產假開始前已受僱滿40星期，並經醫生證明書證實懷孕，僱主要給予外傭「前四後六」的10個星期法定產假，產假薪酬則相等於每日平均工資的五分之四，違反規定的僱主可被檢控，一經定罪，最高可被罰款港幣10萬元。

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