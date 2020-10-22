爸爸扮女兒致電查詢入學申請　大學職員籲放手：三成都係家長打嚟

雖則「養兒一百歲，長憂九十九」，但父母過份緊張，甚至成年後仍過度插手子女事，或會偷走了他們的成長機會。有大學負責收生的職員發文指，大概三至四成來電都是由家長打來，為子女查問入學申請事宜，甚至有爸爸假扮女兒本人查詢，令他非常無奈，因而奉勸家長們學習「放手」。

有大學負責收生的職員網上發文指，大概三至四成來電都是由家長打來，為子女查問入學申請事宜。（示意圖，資料圖片）

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該名大學員工投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指自己負責收生工作，因現時大學報名已轉為網上申請，很多申請人擔心按錯鍵，或不確定能否交到報名費等而致電查詢。由於通話內容觸及申請者的個人資料，牽涉私隱問題，所以程序上都需要問來電者數條問題，以確認其身份。

不過，據該員工的經驗，大概三至四成都是家長致電，職員唯有耐心解釋為何要本人打來，大部分家長都表示理解。不過有部分人卻無所不用其極，竟想到假扮申請人致電，甚至曾有爸爸自稱是女兒，即使職員多次問他是否本人，對方仍然堅稱是，直至職員稱「但根據我哋資料，xxx係女仔喎」才知事敗放棄。

投稿者還指，不少家長致電查詢時，都稱呼自己已滿18歲的子女為「小朋友」，而且「小朋友」並非不懂打電話，只是家長不放心才親自來電，「我無仔女唔敢教人，但喺呢度想奉勸家長一句『放手』」，又指他只是看不過眼，「還個公道俾班『小朋友』」。

帖文引起網上熱議，有人批評家長過份保護，只會令子女永遠長不大，形容是「巨嬰製造廠」。另有在診所工作的網民則指，曾接過有女士致電稱為「小朋友」約期，但其「小朋友」已超過30歲，認真誇張。

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有台灣男生就曾於討論區發文，指下個月將升大學，但對新環境感到非常不安，竟想到帶同媽媽一齊搬進宿舍，卻又怕嚇壞室友，帖文引來網民熱議▼▼▼

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