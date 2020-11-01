【逃避可恥但有用SP】13歲出道　堅持不開IG　新垣結衣的成功之道

早前石原里美結婚，不知道傷了多少少男少女的心。從此日本單身三巨頭，只剩下新垣結衣和長澤雅美。你們千萬要挺住啊！最近，僅存的二巨匠之一新垣結衣又出來營業啦！據說，《逃避可恥但有用》將在2021年1月推出特別篇！

什麼？你老婆的代表作你不會不知道吧！《逃恥》自2016年開播後，收視率爆表！最終集創造了20.8%的TBS十檔史上最高收視率紀錄。這部電視劇火到什麼程度呢？在日本，2017年日本的最受歡迎女嬰名字就是「結衣」。有沒有感受到這波90後追星父母的狂熱？

沒辦法，誰讓新垣結衣實在是太可愛了呢！新垣結衣太美好了！「Gakki一笑，世界都被治癒了。」人們提到新垣結衣，一度都會想到她「像沖繩夏天的風」般的笑。請問這種微笑誰頂得住？感覺自己要被她融化了。

出名要趁早，這句話放在新垣結衣身上也沒錯。13歲的新垣結衣，就已經通過模特甄選比賽成為了日本《nicola》雜誌的模特……

今天就帶大家一起來回顧新垣結衣從女孩變國民級女神之路（點圖繼續閱讀）▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Gakki絕對是個十足的「帶貨女王」，實力絕對超過李家琦！像是去年發售的這款《健身環大冒險》的Switch遊戲，從起售價500多元一直漲到1700元，短短數月翻了3倍不止。老婆揮汗如雨的樣子，實在是太美了！好想給她花錢啊！

除了健身環，新垣結衣還帶火過不少產品……

帶紅無數產品 堅持不用IG 點擊了解更多新垣結衣的成功哲學▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

【相關文章】盤點新垣結衣四大正能量金句 打破「憂鬱星期一」全靠這一招！（點圖預覽內容）▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】