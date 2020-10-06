令人臉紅嘅中日漢字差異　「金玉」原來18禁　咪亂叫女友「老婆」

日文中存在大量的漢字，雖然寫法一樣但意思卻跟中文不同，使用上應特別注意免得鬧出笑話。對此，台灣一名網友好奇發問「台日有哪些漢字詞彙容易造成彼此誤會」，貼文一出，眾人紛紛點出容易誤會的日文漢字。

原PO在PTT發文表示，「日本很多漢字組成的語彙意思跟台灣的詞彙完全不一樣，像『留守』（るす，不在家）在中文及日文的意思就不同，教日文的老師應針對這部分特別跟學生說明，以免造成台灣人在日本鬧笑話，同時也很好奇台灣有哪些漢字詞彙，讓不會中文的日本人覺得好吃驚？」

問題曝光，網友留言指出，「金玉，日本人直接嚇死」、「我送日本人人蔘茶時，有被問說這胡蘿蔔茶嗎？」、「勉強」、「怪我」、「愛人」、「老婆，之前一個日本偶像被人這麼叫，原本她以為自己被罵，後來才發現是誤會」、「日文的『丈夫』是指身體強壯、『大丈夫』則是沒問題的意思」、「日文的『大家』是房東的意思」、「『留守』是不在家」。

亂講「金玉」點解嚇死人？點圖瀏覽用錯最易令人尷尬嘅漢字：

+ 7 + 7 + 7

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：