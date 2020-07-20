【減肥陷阱】台女用氣炸鍋月增5kg　瘦身必備懶人自煮神器電煮鍋

氣炸鍋相對煎炸食物，少油健康又方便，是近年廚房必備的煮食神器。可是，利用氣炸鍋煮食卻存在減肥陷阱，一不小心反而是致肥的原因！

氣炸鍋是近年流行的煮食神器。（Instagram@fifi_0620）

氣炸鍋煮食方便又美味，能保存肉質水分的同時，亦不需多用油，感覺上沒那麼油膩，難怪能成為熱捧的煮食神器。不過，有台灣女生在網上開帖，講述自己使用氣炸鍋煮食做，原一心以為能為自己減重，吃得更健康，誰知她的體重在一個月暴增5kg，即是超過10磅！

台灣女生在網上開帖自己利用氣炸鍋做料理，體重在一個月暴增5kg。（Facebook@爆廢公社）

想不到標磅少油煮食的氣炸鍋，其實也存在減肥陷阱......而原因很簡單，儘管使用氣炸鍋可以減少用油量，但如果使用頻密，又不節制，攝取油分和脂肪亦會超標，實際上對減肥沒麼作用，甚至可能成為致肥原因，故還是少吃多滋味吧！

其實坊間有另一款煮食神器大受OL歡迎——電煮鍋！這個電煮鍋可以輕鬆伸展、折疊，而且輕便，可隨身攜帶。電煮鍋功能非常多，可以煮、燉、唰、熬、蒸，煮食方法比氣炸鍋多，而且健康得多。加上選用硅膠材質，使用安全，清洗也十分方便。一個小鍋，可以做到一至二人份量，放在辦公室自煮午餐，或是放在蝸居做懶人鍋斬很適合！

▼▼▼▼▼按下圖看電煮鍋推介▼▼▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

另外，想要減肥的話，就要記住以下貼士！最好選擇天然而且原型的食物，而非加工食物。而最佳的煮食方法就是清煮和清蒸，比起氣炸，能吃到食物的原汁原味，亦能攝取靠少油分和脂肪，相對地更健康。

選擇吃食物原型較為健康。（Instagram@heavenkitchen6）

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/17）

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