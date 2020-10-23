台女網紅「小侯佩岑」水族館扮企鵝竟惹軒然大波　一個原因犯眾憎

台灣桃園Xpark水族館8月7日開幕至今才兩個多月，熱潮不減，依然是網紅熱門的打卡地點。有位網友在Dcard發文，說和友人逛Xpark水族館，意外被一名網紅偷拍，還發到IG限動，驕傲發文說「後面人都在學我動作……但身為我們這一行的……是絕對不能害羞……」。被偷拍的網友氣到在IG要求網紅撤影片道歉，她後來撤掉影片，但始終沒有道歉。

點擊放大看看網友暴怒原因、相關截圖及網紅本人的回應：

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這位網紅自稱「小侯佩岑」，長相甜美。在IG影片中，她模仿企鵝游泳動作，還說「旁邊圍觀的路人……一隊一隊都在學我拍一樣的動作」，並TAG加註說「不要看我拍沒人，旁邊一整坨請看留言處」、「只是圍觀的他們很有默契全部散開給我拍呢」。原PO看到友人傳來的IG截圖暴怒，明明是偷拍，網紅卻認為路人都在學她、圍觀她？「是全世界都繞著她轉嗎？」

原PO認為網紅說別人在學她並放上影片，是「直接公審我們以及排在我們後面的所有路人」，從頭到尾大家拍自己，根本沒空注意網紅pose。他後來還私訊網紅，跟她抗議肖像權的問題，但對方卻只按了愛心不讀不回，讓被偷拍的原PO相當生氣：「沒有公開道歉，就連私下道歉也不願意？想說隻字不提就沒事嗎？」

PO一出，網友回響熱烈。「企鵝：這些人類學我幹嘛？」、「看了好尷尬，到底在自我感覺良好啥？」、「沒有知名度還這麼囂張……難怪不會紅」、「我們學企鵝，企鵝都沒意見了，我不知道網紅po這用意在哪」、「Xpark裡面不是要戴口罩嗎？她怎麼沒有戴」、「不知道她取這個名字有沒有經過巧克力同意」、「看她的自我介紹會吐血，太有自信了吧，不過她25萬追蹤讚數好少」。

自稱「小侯佩岑」 追蹤者達25萬 點擊放大瀏覽涉事網紅金莎Mimi（陳蘊予）的簡介及IG照片：

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