日本殘殺小學生案勁轟動　少年「酒鬼薔薇」出獄後被揭真身掀恐慌

一個14歲的連環殺人魔，究竟會做出什麼恐怖變態罪行？YouTube頻道「迷上癮」講述這名日本少年殺人犯的故事，披露極為駭人的犯案過程及動機。而這宗案件更影響深遠，自此日本將豁免不被起訴的年齡由16歲下降到14歲。

本案發生在1997年，造成2死3重傷，被害者皆為小學生。（影片截圖）

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這宗恐怖殺人案發生在1997年，共造成2死3重傷，被害者皆為小學生。由於兇手的行為極為殘忍血腥，分屍後還寄信挑戰警方，種種恐怖行為讓日本社會陷入恐慌，也因為日本法律禁止披露少年犯的身份，只簡稱他做少年A，後來被媒體爆料才知他名叫「東真一郎」。

少年A犯下的第一宗案件，是發生在下午4時半，在神戶市的街道拿着鐵槌攻擊兩名小學女生，造成其中一人重傷，後來女童指稱疑犯身穿學生的西裝外套，手拿書包。受害女童父親要求校方提供學生照片，以供認人，但遭校方拒絕了，事後校方被認為是在包庇兇手。

幾天後，少年再度出擊向兩名小學女生下手，向女童山下彩花假裝想找廁所，讓山下帶他到學校的廁所，之後拿出鐵鎚攻擊山下頭部後逃跑，逃走時被校內另一位女童看到他，他用小刀刺向女童腹部，令對方受傷，而被鐵鎚攻擊的山下，因腦部嚴重受傷，送院後死亡。

不到數日，少年A又再犯案，正當他在尋找目標時，遇到他認識的土師淳，騙他說有隻藍色的烏龜要帶他去看，繼而引他到住家附近的山丘上後，隨即拿出繩子勒死土師淳，並將遺體埋起來後離開。隔天少年A再到山坡把土師的頭顱割下，並拿回家清洗，趁着半夜把頭顱丟到學校門口，並在嘴巴塞了紙條，寫上「酒鬼薔薇聖斗的遊戲要開始了，愚鈍的警察試着來阻止我吧！關於殺人我感到非常的愉快，好想看到人的死亡，用死亡來制裁骯髒的蔬菜吧，用流血來審判我經年累月的怨恨吧——學校殺手酒鬼薔薇」。少年A習慣把人稱為蔬菜。

媒體後來也收到信件，內容也是剖白自己的殺人動機，「現在就是遊戲的開始，當我殺人或導致他人身體遭傷害時，我覺得自己從持續的憎恨中獲得自由，我能夠從得到和平，減輕我的痛苦唯一方法，就是增加其他人的痛苦，我把我的生命當作賭注押在這遊戲上，如果我被逮捕，我會被處以絞刑，所以警方會憤怒和堅持的追捕我」。

他在信中還斥責日本的教育制度，因為強迫性的教育造就了他，還有媒體曾經將酒鬼薔薇誤讀為鬼薔薇，讓少年A非常生氣，最後他在信件警告媒體，若再寫錯他的名字或再做惹他生氣的事，他就會在一個星期內弄爛三顆蔬菜（意指殺掉3個人），如果認為他只會殺害兒童，就是大錯特錯的想法。

警方初期調查，將疑兇鎖定為20至40歲左右的男子，不過隨着證據範圍縮窄，並多次在調查時遇到少年A，令警方起疑，再加上女童的口供及字條的筆跡，確定兇手就是少年A，最後將他拘捕。

少年A在被捕後作精神鑑定，發現他有性虐待傾向，有人際溝通障礙，遂將他送到關東少年醫療院治療，並在2004年停止治療出院。

由於這宗案件十分駭人，日本政府將豁免不被起訴的年齡由16歲降至14歲。少年A在2015年，將自己對犯罪心理及細節寫成書「絕歌」，銷量衝破25萬本，賺下2,000多萬日圓（折約140萬港元）。

少年A在書中自揭犯案時的變態手法，如拿刀在死者的眼睛上方割出X字型傷口，之後飲下流出來的鮮血，甚至對着屍體射精。在少年A的日記中更發現，他就讀小學時已隨身携帶刀子，虐待小動物，用單車輾爆青蛙、斬掉貓的手腳及將鴿子的頭砍掉，從中獲得快感。在殺了很多動物後，漸漸浮現殺人的想法。他透露自己創造了一個神，每次犯罪後都在日記中向「神」報告，還自創祈禱儀式，祈求不要被逮捕。

由於在法律保障下，沒有知道殺人兇手已自由生活，後來在雜誌刊登了少年A在東京生活的照片，當時少年A發現記者偷拍他，出言恐嚇對方，「你這傢伙想死嗎？我已記住你的名字和臉」，照片刊登後，立即引起社會恐慌，原來殺人犯就在身邊，頓時引起人肉大搜查，想要找出這位少年A是誰，最後揭露他叫東真一郎。當時社會更有人質疑判刑太輕，短短6年真的能讓殺人犯重回社會，以及提出再犯的話由誰來負責等問題。