肉感大叔勝肌肉佬？調查指女性愈年輕愈愛肚腩　因性感又有安全感

風水輪流轉，健壯肌肉男對女性的吸引力，竟然輸給肉感大叔？馬來西亞1個交友程式進行調查後發現，男士的肌肉對女士而言已不再有絕對吸引力，取而代之的竟是肉感肚腩！而且愈年輕的女生，就愈易被「有肉地」的男士迷倒。

馬來西亞一個交友約會程式的調查發現，比起滿身肌肉的「大隻佬」，女生更喜歡帶點肉感的型男大叔。（《復仇者聯盟4》劇照）

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馬來西亞交友約會程式「JustDating」早前針對女性喜歡的男性身材進行調查，發現逾半受訪女性均表示，比起滿身肌肉的「大隻佬」，更喜歡帶點肉感的型男大叔，直指具有小肚腩的男生不但性感，寂寞時也能讓人像「熊啤啤」般抱着，給人滿滿的安全感。

調查結果顯示，多數檳城女生也不喜愛練成精壯大腿肌的男生，反而對腿部線條充滿肉感的男生更具興趣。（《復仇者聯盟4》劇照）

調查結果顯示，多數檳城女生也不喜愛練成精壯大腿肌的男生，反而對腿部線條充滿肉感的男生更具興趣，認為會讓人更有「想上前撒嬌的慾望」；而雪隆的女生就仍然喜愛運動型肌肉男，新山的女生則喜歡身型較瘦削及留有飄逸長髮的「浪子」。至於喜歡肉感型男大叔的檳城女生中，七成屬18至25歲的年輕女生，年紀愈大反而愈偏向喜歡健壯的男生。

調查結果亦提及，除了身材外，約有一半受訪女生表示，認識男生時會觀察對方的喉核，認為男生喝水時，喉核上下滾動的過程「特別撩人」。

韓國有1名重磅巨B，出世時就已經散發出陣陣「麻甩」大叔味，米芝蓮身型加上憂鬱的眼神，IG成功吸引過萬粉絲。4年過去，「大叔B」的樣子卻如「返老還童」，大叔味漸退，變身鬼馬小帥哥，受歡迎程度不減。▼▼▼

韓國1名重磅巨B，出世就已經散發出陣陣大叔味，米芝蓮身型加上憂鬱的眼神，IG成功吸引過萬粉絲。（IG「about_reum」圖片）

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同場加映：韓國還有一位藏着「大叔魂」的小妹妹，皆因她的眼神總是流露出無奈又厭世，還頂着大大肚腩做出很多大叔動作，非常可愛▼▼▼

妹妹頂着一個大肚腩，厭世地翹腳躺梳化看電視，像一位中年大叔般。（ig「luvv_hyul」圖片）