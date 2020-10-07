台灣變態大叔色迷迷掃視鄰座女　網民出奇招用Airdrop神救援

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台灣日前一名女大生搭台鐵趕著回家過中秋，在車廂裡發現有一個阿伯猛盯鄰座女生，對方似乎也感到不舒服一直往窗戶邊靠，阿伯也跟著靠過去，女大生看不下去想見義勇為，又怕若輕舉妄動，阿伯有武器反而讓自己陷入危險，於是想到利用手機向其他乘客求救，讓網友大讚「超聰明又勇敢」。
原PO將阿伯打量盯著鄰座女生的畫面拍下，在上面打字「快幫幫這女生 他旁邊的男生怪怪的 但他也不敢動」，並用iPhone手機的Airdrop功能（蘋果手機專屬的一個功能，類似藍芽但僅限於蘋果對蘋果用戶，可傳照片給附近有開啟Airdrop的蘋果用戶），將照片發送至車廂有開Airdrop的所有人。
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原以為沒人會理會，沒想到有很多熱心的民眾按接收照片，還反拍照片回饋問她「妳是幾號車廂」、「哪一車」？讓她感到相當溫暖，但過不久後她旁邊的位子空了下來，剛好女生也跟她對到眼，「我馬上招手叫她過來跟我坐，之後那個阿伯還是對我們目不轉睛、開始碎碎念，整路我都不敢睡覺真的超恐怖」。
兩人因為一直被盯著感到害怕就換到下一個車廂，原PO看著女生安全下車後，阿伯卻跟到原PO的車廂，受不了被猛盯她也只好先行下車。下車前她收到陌生的Airdrop照片，照片中正是原PO，上面寫上「世界因你而美好」七字。
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原PO事後在Dcard發文，許多網友稱讚原PO「太聰明了」、「急中生智」、「你好棒，雖然你當下應該也很害怕」、「原來Airdrop可以這樣用」、「我以後搭車會開Airdrop了」。還有人提供其他方法「我會直接罵他」、「如果妳擔心對方聽到，有手機簡訊的功能可以通報車長」。
有人質疑阿伯只是盯著看為什麼是騷擾？原PO則回覆她從台中上車到苗栗阿伯都一直盯著，「而且盯的不是手機更多是臉跟胸部」。也有其他網友指出有另一位阿伯曾在台南出沒打量路過的女生，並提醒大家要小心。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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