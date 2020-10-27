心理測驗│第一眼看到什麼動物？一圖測出隱藏個性　網絡瘋傳超準

撰文：卡洛兒
最後更新日期：
【內在隱藏個性心理測驗動物篇】 你清楚自己內在個性嗎？有人說潛意識比意志更影響生活，不用經過大腦，就直接從你的行為中反映出來。近日網絡上瘋傳一個心理測驗，只要在圖中選出第一眼看到的動物，立即測出你的隱藏個性及人格！
圖中同時隱藏11隻動物圖案，你第一眼看到的是什麼？👇👇👇
心理測驗│第一眼看到什麼動物？（網上圖片）
A.斑馬
B.貓
C.鴨
D.樹熊
E.大象
F.熊
G.長頸鹿
H.豬
I.兔子
J.貓頭鷹
K.獅子
👇👇👇不准偷看👇👇👇
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👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
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同場加映：10條問題測你內心純真指數 看你會否傻癡癡被騙
投身社會後，童心逐漸與我們遠去，不再容易獲得單純的快樂。(電視劇《無法成為野獸的我們》劇照）
👇👇👇測你內心純真指數（點擊第一張圖開始測試）👇👇👇
提示：每答一個「是」便得一分。
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同場加映：心理測驗 | 從擁抱方式看出你的戀人歲數
擁抱方式或可以測出適合你的伴侶年齡差。 （電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）
選你喜歡的擁抱方式，測測看適合你的伴侶年齡差。
A. 後背擁抱
B. 貼臉擁抱
C. 擁抱舉高
D.正面擁抱
點擊看你的伴侶年齡差：
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