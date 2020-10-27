心理測驗│第一眼看到什麼動物？一圖測出隱藏個性　網絡瘋傳超準

【內在隱藏個性心理測驗動物篇】 你清楚自己內在個性嗎？有人說潛意識比意志更影響生活，不用經過大腦，就直接從你的行為中反映出來。近日網絡上瘋傳一個心理測驗，只要在圖中選出第一眼看到的動物，立即測出你的隱藏個性及人格！

圖中同時隱藏11隻動物圖案，你第一眼看到的是什麼？👇👇👇

心理測驗│第一眼看到什麼動物？（網上圖片）

A.斑馬

B.貓

C.鴨

D.樹熊

E.大象

F.熊

G.長頸鹿

H.豬

I.兔子

J.貓頭鷹

K.獅子

👇👇👇不准偷看👇👇👇

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同場加映：10條問題測你內心純真指數 看你會否傻癡癡被騙

投身社會後，童心逐漸與我們遠去，不再容易獲得單純的快樂。(電視劇《無法成為野獸的我們》劇照）

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提示：每答一個「是」便得一分。

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不准偷看

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同場加映：心理測驗 | 從擁抱方式看出你的戀人歲數

擁抱方式或可以測出適合你的伴侶年齡差。 （電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

選你喜歡的擁抱方式，測測看適合你的伴侶年齡差。

A. 後背擁抱

B. 貼臉擁抱

C. 擁抱舉高

D.正面擁抱

點擊看你的伴侶年齡差：